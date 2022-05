Mbappé no mueve a Vinicius

Kylian Mbappé será jugador del Real Madrid en las próximas semanas. El francés y los blancos sólo tienen que descontar los días en el calendario para hacerlo oficial. En los despachos está todo claro y en el campo, donde manda Carlo Ancelotti, también. El italiano tiene decidido que la llegada del francés no alterará la posición de Vinicius, que seguirá ocupando el carril izquierdo del ataque madridista la próxima temporada. Donde más cómodo se siente y donde se ha convertido en un jugador totalmente diferencial esta temporada.

“Se encuentra muy bien por la banda izquierda, lo ha hecho muy bien. Lo que puede mejorar no es cambiarle de banda, sino en sus movimientos sin balón, no sólo en el uno contra uno”, aseguró el entrenador italiano en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará en el Santiago Bernabéu a Real Madrid y Levante. Por lo tanto, Ancelotti, aunque en estos momentos sólo tiene en su cabeza la final de la Champions, cuando se para a pensar en el futuro ve claro que la llegada de Mbappé no puede pasar por cambiar de posición al brasileño.

Esta temporada Vinicius suma 18 goles y 19 asistencias en los 49 partidos que ha disputado hasta la fecha. Junto a Benzema y Courtois se ha convertido en uno de los principales culpables de que el Real Madrid haya ganado la Liga con una solvencia espectacular y esté clasificado para la final de la Champions. Pero sobre todo, desde esa posición ha dado un salto de calidad impresionante.

Por otro lado, Mbappé está llamado a adueñarse del carril derecho madridista. El francés se siente cómodo en esa posición, aunque también podría llegar a alternar con Benzema siendo la principal referencia ofensiva del equipo. De alguna manera, Karim repetiría los movimientos que ya hizo cuando compartía tridente ofensivo con Cristiano Ronaldo. Lo que es seguro es que los blancos tendrán uno de los mejores ataques del mundo.