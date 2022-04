La Liga de Benzema y de Vinicius

La 35ª Liga del Real Madrid es un éxito compartido por todos y cada uno de los jugadores del conjunto blanco, pero si hay dos en particular que esta temporada se han salido es Karim Benzema y Vinicius Júnior. El delantero francés ha lucido este curso el brazalete de capitán, rol que ha asumido tirando del carro, sacando lo mejor de sus compañeros y erigiéndose como todo un killer en el área. El 9 blanco es el Pichichi de la Liga con sus (25) goles en el campeonato, además de liderar también la tabla de máximos asistentes. Por su parte, Vinicius ha llegado al día del alirón con 14 goles y 11 asistencias. En total ha producido 25 tantos.

Karim Benzema es el nombre de esta Liga 2021/2022. El delantero del Real Madrid ha sido el gran protagonista de la temporada de los blancos en el campeonato regular. Con el nueve a su espalda y el brazalete de capitán, el francés ha sido el auténtico líder sobre el césped. Titular indiscutible para Carlo Ancelotti, Benzema ha estado de inicio en todos los encuentros en los que ha estado disponible, sólo se ha perdido cuatro partidos del campeonato. Acumula (2.401 minutos) en sus piernas, solo en Liga, con (25) goles y (7) asistencias, unos números con los que el Madrid ha echado el lazo al título.

El francés se ha salido en esta temporada, marcando más goles que nunca en su etapa como jugador del Real Madrid, desde que llegara al conjunto blanco en el verano de 2009. Benzema ha luchado en todos y cada uno de los partidos que ha disputado esta temporada, decidiendo múltiples encuentros en los que parecía que el reparto de puntos era ya un hecho. Decidió con un gol en el descuento el partido en el Sánchez Pizjuán (2-3) o sacó los tres puntos también en la visita al Rayo (0-1) en los últimos minutos, para acabar con cualquier opción de soñar para los perseguidores.

Ha Benzema se le han caído los goles esta temporada. En las primeras jornadas ya llegó un hat-trick ante el Celta en el Santiago Bernabéu, era sólo un preludio de lo que estaba por llegar. Ha sido la temporada más prolífica en goles para el francés, que a base de dobletes – ante Celta, Mallorca, Valencia, Athletic…) y de goles por todos los campos españoles ha ido engrosando una lista para salir por primera vez en su carrera como Pichichi de la Liga.

No sólo se ha encargado de marcar, sino que también ha sido generoso con sus compañeros, con hasta (7) asistencias en su haber particular, un registro que también le hace liderar la tabla en este aspecto en la Liga Santander. Un genio de 34 años, que entiende como nadie el fútbol, feliz en su temporada más especial y que suma una nueva Liga a su palmarés personal, la cuarta, aunque esta en particular lleva grabada su nombre, Karim Benzema.

Vinicius, el escudero perfecto

Vinicius ha sido el otro gran protagonista del Real Madrid en la consecución del título liguero. El brasileño ha dado un golpe sobre la mesa en el presente competición y sobre todo ha callado bocas. Muchas bocas. El atacante ha llegado al alirón liguero con 14 goles en su haber a los que hay que sumar un total de 11 asistencias. En total han sido 25 goles producidos por uno de los grandes líderes del conjunto blanco que es digno merecedor de una Liga perfecta.