Ancelotti: «¿Haaland? Me quedo con los míos, que me han llevado a la final»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación para analizar el encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Levante. Los blancos buscarán, que ya tienen la Liga ganada, seguirán preparando la final de la Champions. El italiano no quiso hablar de futuros fichajes y pidió que había que centrarse en lo que resta de temporada.

El partido

“Es un partido en el que tenemos que jugar bien y tener el objetivo de mantener un buen ritmo para ganarlo”.

Haaland

“No me gusta hablar de esto. Es un gran jugador, el City es un gran club y yo me quedo con mi plantilla, que me ha llevado a disfrutar de otra final de Champions”.

Rüdiger y Mbappé

“Tenemos tiempo para hablar de esto después de la final. Hay que terminar bien la temporada con una final muy importante. Hablar del futuro no es el momento”.

El futuro

“Entiendo que no tenéis muchos argumentos, pero hablar del mercado del Real Madrid para el futuro no me parece correcto. Yo quiero hablar del partido de mañana y de los que vuelven. No es del día para hablar de los presuntos nuevos fichajes del Real Madrid”.

Posición de Vinicius

“Vinicius se encuentra muy bien jugando por la banda izquierda. Lo que puede mejorar es en el movimiento sin balón y no cambiándolo de banda. También puede disfrutar más de su velocidad”.

Tiempo en los entrenamientos

“Sólo hemos dedicado tiempo en el partido de mañana. Es importante dar minutos a los que no han jugado contra el Atlético. Tenemos otro partido el domingo y no estamos preparando la final. Estamos intentando recuperar a los jugadores y creemos que estarán todos listos contra el Betis”.

Pintus

“Es un gran profesional. Uno de los mejores que he tenido. Tiene mucha experiencia en este sentido. Hemos combinado bien el trabajo físico con el técnico-táctico. Hemos tenido una relación entre amigos, porque es una persona humilde y un gran profesional. Los jugadores tienen mucha confianza en él”.

La Liga

“Ha sido fantástica y merecida. Hemos sido más contundentes y eficaces que los otros. No hay mucho más que decir. Hemos tenido dos momentos de dificultades en el partido contra el Espanyol y frente al Barcelona, pero el equipo siempre ha competido y luchado. No hay peros en esta Liga”.

Rodrygo

“Es una cuestión de tiempo. Va a crecer y progresar. Es sólo cuestión de tiempo, aunque no sé cuando. Esta temporada ha mejorado y marcado la diferencia en partidos muy importantes. Sólo tiene que esperar. Tenemos suerte de tener un jugador como él”.

Riesgos

“En una burbuja no porque si pierdes la competitividad no lo vas a hacer bien en la Champions. Hay que gestionar el descanso para que estén al cien por cien. Todo el año hemos dicho que el entrenador del Real Madrid no rotaba y ahora que roto tampoco están contentos”.

Final de Champions

“Lo vi más como aficionado que como analista. Le conozco muy bien al Liverpool. Hace cuatro años que nos enfrentamos por lo menos dos veces. Ellos también conocen muy bien al Real Madrid. No creo que haya secretos. Lo vamos a preparar bien con la máxima tranquilidad”.

Temporada fácil

“Ha sido así por la relación con los jugadores. Ninguno me ha generado ningún problema. Aquí le dices a un jugador que ha ganado cuatro Champions que va al banquillo y me dice que no hay problema. Por eso digo que para mí ha sido una temporada sencilla. La dificultad para un entrenador es tener toda la plantilla motivada”.

Afición

“El motivo es que nadie pensaba que este año pudiese llegar a la final de la Champions. Eso crea ilusión y felicidad”.