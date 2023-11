La primera tarea del nuevo jefe de España: lograr el regreso de Mapi León y Patri Guijarro

Markel Zubizarreta tiene trabajo al frente del fútbol femenino español. El nuevo director deportivo tiene como objetivo seguir impulsando el crecimiento y la profesionalización desde una Federación que ya ha logrado ser campeona del mundo en todas sus categorías. Sin embargo, hay una tarea que está marcada en rojo, que es que todas las jugadoras se consideren seleccionables. Algo que hoy por hoy no sucede. La disposición a volver de Mapi León, Patri Guijarro y Claudia Pina será el primer obstáculo que deberá superar el nuevo jefe de España.

Su contratación por parte de la RFEF no es casualidad. Zubizarreta viene de poner al Barça en lo más alto, tras cinco años como responsable de la sección femenina del club. Ha conseguido que el conjunto culé sea un equipo prácticamente imbatible, ya no sólo en España, sino también en Europa. Dos Champions en tres años y cuatro finales en los últimos cinco acreditan el trabajo del hijo del mítico portero en estos años.

Ahora, llega a un equipo que está en lo más alto con la idea de potenciar aún más su dominio y seguir dando pasos hacia la profesionalización que ya se ha alcanzado en la máxima categoría del fútbol nacional. España viene de ser campeona del mundo, tiene el objetivo de estar por primera vez en su historia en unos Juegos Olímpicos y lograr una medalla en ellos y, de cara a los próximos años, el siguiente reto deportivo sería la Eurocopa que se disputará en 2025 en Suiza.

Pero más allá de consolidar el dominio en el plano deportivo, se presentan retos que son más inmediatos. Una vez que parece haberse apagado el incendio que se dio en Las Rozas tras la consecución del Mundial, el objetivo pasa por lograr que todas las jugadoras sientan que están en condiciones de regresar con la selección. Algo que actualmente no sucede con Mapi León, Patri Guijarro y Claudia Pina, que renunciaron en su momento a jugar con España y se mantienen firmes en su idea.

Para lograrlo, Zubizarreta aparece como la persona idónea. Conoce bien a ambas jugadoras, guarda buena relación con ellas de su etapa en el Barcelona y ha llegado a la RFEF como parte de los cambios que solicitaron las jugadoras y que sellaron en los pactos de Oliva. Su figura entra dentro de la reestructuración llevada a cabo por el ente federativo en el organigrama del fútbol femenino, que será igual que la del masculino.

La vuelta de Mapi y Guijarro con España, más cerca

Con la llegada de Markel Zubizarreta a la Federación, es innegable que el regreso de Mapi León y Patri Guijarro a la selección está más cerca. Las dos, junto con Claudia Pina, forman parte de las 15 rebeldes que se negaron a ser elegibles en septiembre de 2022 y son las únicas que no cambiaron de parecer de cara al Mundial. Con la salida de Jorge Vilda y de Rubiales, fueron llamadas a filas por Montse Tomé, pero abandonaron la concentración después de que el CSD las confirmase que no serían sancionadas.

Desde entonces, su situación no ha cambiado. La seleccionadora confirmó en su última comparecencia, tras dar la convocatoria para el actual parón internacional, que no han tenido noticias. Tomé ha dejado claro que respeta su decisión de no ser seleccionables y que, si en algún momento cambian de opinión, habrá que «valorar si pueden estar o no». Lo que parece claro es que esa opción, tras el nombramiento de Zubizarreta como nuevo director deportivo de fútbol femenino, está más cerca.