Alexia Putellas abandona la concentración de la selección femenina por lesión

Alexia Putellas ha abandonado la concentración de la selección femenina y no estará para los duelos de España contra Italia y Suecia en la Liga de las Naciones. La futbolista del Barcelona arrastraba unas molestias en su rodilla izquierda que la han impedido estar en los tres últimos encuentros de su equipo y, tras someterse a las respectivas pruebas médicas en la sede de la Federación, causa baja durante el parón internacional. Sí que estará Irene Paredes, que también era duda.

La selección española se ha concentrado este lunes en Las Rozas de cara a los enfrentamientos de las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Se medirán a Italia y Suecia por una plaza en la final four. La victoria en el primer encuentro ante la Azzurra les permitirá alcanzar la siguiente fase, donde habrá en juego dos billetes para los Juegos Olímpicos.

Tanto Alexia como Irene Paredes han acudido a la llamada de Montse Tomé para los dos encuentros. Las jugadoras se han concentrado con el resto de sus compañeras, aunque se han quedado a la espera de pasar las pertinentes pruebas médicas que confirmen si pueden estar disponibles o no para los dos encuentros de la selección durante el presente parón internacional.

Durante las últimas semanas, ambas han sido baja con el Barça. Alexia se hizo daño en la rodilla de la que fue operada en el verano de 2022 en Champions frente al Benfica y no jugó contra el Real Madrid en el Clásico de la Liga F, ni en los dos encuentros posteriores ante el Eintracht y Athletic. En el caso de Paredes, una amigdalitis le impidió estar en todos esos encuentros y en el anterior frente al conjunto portugués.

Las dos eran seria duda de cara a los dos encuentros de la selección. Algo con lo que ya contó Montse Tomé a la hora de configurar la lista de convocadas. La seleccionadora incluyó a 25 jugadoras en lugar de las 23 que permite la UEFA tener disponibles para cada partido. Según explicó en la rueda de prensa posterior al anuncio de la convocatoria,

Alexia Putellas no estará con la selección

Finalmente, la doble ganadora del Balón de Oro no podrá estar en los dos partidos en los que España tratará de certificar su presencia en la fase final de la Final Four. La ausencia de Alexia en la selección femenina no será cubierta por ninguna futbolista más, puesto que entraba dentro de las previsiones de Tomé que no pudiera formar parte de la expedición que viajará a Pontevedra el jueves y a Málaga el próximo lunes.

Durante el primer entrenamiento de la selección, hubo varias ausencias. Únicamente saltaron al césped 16 de las 24 jugadoras que integran la convocatoria final. Sin contar a Alexia, que ha regresado a Barcelona, no estuvieron Irene Paredes, Ona Batlle, Olga Carmona, Oihane Hernández, Aitana Bonmatí, Tere Abelleira, Athenea del Castillo y Mariona Caldentey. Las ocho se quedaron en el interior de las instalaciones de la Ciudad del Fútbol, aunque se espera que no haya contratiempos con ninguna de ellas de cara a los dos importantes compromisos que afrontarán a lo largo de la semana.