Alexia Putellas es duda para la concentración de la selección femenina de este lunes

La selección española femenina se concentra este lunes en Las Rozas y lo hará con la duda de si, finalmente, Alexia Putellas podrá ponerse a las órdenes de Montse Tomé. Las jugadora del Barcelona han sido baja en los últimos partidos del conjunto culé y todo apunta a que no llegarán a los dos compromisos de la Liga de las Naciones de España, en los que la campeona del mundo se jugará el pase a las semifinales de la competición. También está en cuestión la presencia de Irene Paredes.

La seleccionadora valoraba que ambas no pudieran asistir finalmente a la concentración antes de dar la lista. Por ello, convocó a 25 jugadoras en lugar de 23. «Son dos casos especiales. Estamos haciendo un seguimiento a todos los niveles. El lunes las veremos y las valoraremos. Trabajaremos con ellas en la medida que veamos, tomaremos las decisiones sin forzar», señaló entonces la asturiana sobre la llamada de Alexia y Paredes.

Las dos arrastran problemas físicos que les han llevado a perderse los últimos encuentros disputados por el Barcelona. El último, ante el Athletic en la Liga F. Ninguna de las dos viajó a Lezama para medirse a las leonas, por lo que todo apunta a que no podrán estar ante Italia y ante Suecia los días 1 y 5 de diciembre. En esos partidos, España buscará certificar la primera posición del grupo en la Liga de las Naciones y meterse en semifinales de la competición, donde estarán en juego dos plazas para los Juegos.

Por si acaso no pudieran estar, la seleccionadora incluyó a dos jugadoras más en su convocatoria. Hasta cinco centrales aparecen en la lista y otras tantas jugadoras que pueden hacer de interiores por si cualquiera de las dos no puede estar finalmente con la selección en los dos próximos compromisos. Una situación que se valorará una vez que las jugadoras se concentren en la Ciudad del Fútbol, si es que llegan a viajar.

Alexia es duda con la selección

Alexia Putellas arrastra unos problemas en su rodilla izquierda tras sufrir un golpe contra el Benfica en Champions y que ahora compromete su presencia con la selección femenina. El Barcelona emitió un comunicado previo al Clásico contra el Real Madrid en el que informó que las molestias le impedirían estar en el partido y que su evolución marcaría su disponibilidad.

Tras ello, el Barça jugó frente al Eintracht en Champions y contra el Athletic en Liga, sin la presencia de Alexia Putellas. Por ello, todo apunta a que no podrá estar con España. Después de la polémica generada a raíz de la lesión de Gavi durante el parón masculino, en la selección tienen claro que no van a arriesgar y, si no está en condiciones de viajar para ambos encuentros, no formará parte del equipo.

En el caso de Irene Paredes, lo último que se conoce es que sufría una amigdalitis. No estuvo ante el Benfica y tampoco en los encuentros posteriores. Los problemas parecen persistir después de 12 días de que el club emitiera el comunicado informando de sus problemas, puesto que tampoco ha sido convocada para el encuentro ante las bilbaínas.