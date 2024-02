El juicio a Dani Alves, acusado de agredir sexualmente a una joven en una discoteca en diciembre del 2022, quedó este miércoles visto para sentencia en la Audiencia de Barcelona. En las tres jornadas que ha durado el juicio, la defensa del futbolista brasileño ha intentado conseguir atenuantes para rebajar una eventual condena y ha pedido que el jugador quede libre a la espera de sentencia, al igual que su familia.

Una de las protagonistas estos días en los aledaños de los juzgados ha sido la madre de Dani Alves, que ha utilizado la misma estrategia que la defensa. El entorno del futbolista quiere hacer ver que los hechos ocurrieron porque el Dani Alves estaba bajo los efectos del alcohol y que ebrio es otra persona completamente diferente. Dona Lucía ha querido salir en defensa de su hijo y ha analizado su comportamiento.

«Es un hombre leal. Mi hijo pasó a tener las responsabilidades de un adulto ya con 16 años. Mi hijo es la clase de hombre que abre la puerta del coche para las mujeres. La clase de hombre que te acomoda la silla cuando te vas a sentar, trata bien a todo el mundo. A todos», ha proclamado su madre, declaraciones que han sembrado la polémica en las redes sociales.

Además, ha relatado el mal momento que está pasando la familia y ella en particular: «Muy difícil, muy difícil para mí, no le deseo esto a ninguna madre del mundo, lo que estoy pasando yo». El programa de Telecinco Vamos a ver desvela que fue el jugador el que no dejó entrar a la familia al juicio. Así lo ha relatado Marta Guerrero, periodista del espacio de Telecinco: «Dani Alves fue el que pidió al tribunal que no pudiesen entrar en la sala para poder escuchar todo lo que allí se dijo».

📹 La madre de Dani Alves, María Lucía, no ha podido contener las lágrimas en su llegada a la Audiencia Provincial de Barcelona en una conversación en exclusiva con OKDIARIO 🗣️ «𝐐𝐮𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐯𝐞𝐫 𝐚 𝐦𝐢 𝐡𝐢𝐣𝐨 𝐲 𝐦𝐞 𝐥𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐢𝐝𝐞𝐧» 📌 https://t.co/cEh8cu7LWO pic.twitter.com/QmX2tWeKjI — okdiario.com (@okdiario) February 6, 2024

El relato de Joana Sanz

También se ha hablado mucho de las palabras de Joana Sanz ante el juez. La mujer del futbolista testificó el martes y explicó lo sucedido aquella noche, en la que asegura que Alves salió «con unos amigos». La modelo contestó a las preguntas de la fiscal del caso, indicando que apenas habló con él aquella noche, pero sí que llegó a casa «muy borracho» y «oliendo a alcohol».

Joana Sanz compareció ante el tribunal de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona en calidad de testigo. La mujer del jugador contó como fueron las horas posteriores a los hechos, que ha afirmado que desconocía, puesto que se enteró por la prensa. Sanz ha señalado que aquel día, Alves fue a comer a la Taberna del Clínic y que volvió «pasadas las 4 de la madrugada».

«Vuelve a casa muy borracho, oliendo a alcohol. Cuando entró en la habitación, se chocó contra el armario y una mesita que tenemos a la derecha y se desplomó en la cama», declaró la mujer de Dani Alves. Joana ha destacado además que no se enfadó cuando el futbolista le dijo que era una «noche de chicos»: «Eso es mentira». «En los WhatsApp le pregunté si iba a venir a cenar y me dijo que no. Más tarde, no lo recuerdo. El último WhatsApp fue como las once de la noche», apuntó ante el tribunal. Además, se refirió sobre si habló con él al llegar a casa, algo que ha negado: «No valía la pena hablar con él tal como venía, mejor dejarlo para el día siguiente».

Sobre el día siguiente, Joana Sanz destacó que Alves «se levantó supertarde» y que le contó que «había estado con sus amigos en la Taberna del Clínic». Por último, contestó a la pregunta sobre si ha solicitado divorciarse del jugador: «No he pedido legalmente el divorcio».