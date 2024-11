Pepe Martí: «Trabajo para demostrar que valgo para la F1 cuando me llegue la oportunidad»

El automovilismo español pasa por un momento de bonanzas en el deporte. De los ocho podios de Fernando Alonso en el Mundial de Fórmula 1 2023 hemos pasado a las dos grandes victorias de Carlos Sainz este año en Australia y México, pero en la sombra, fuera de los focos, va tomando forma la mayor promesa de los últimos tiempos: Pepe Martí (2005, Barcelona).

El piloto de Campos Racing en la F2, apadrinado por la agencia de representación del bicampeón del mundo, pertenece a la estructura de Red Bull y está «ansioso» porque «es un sueño correr» en la máxima categoría. Además, a Pepe Martí le «gusta pensar» que tiene «más nivel» que «dos pilotos que han tenido la oportunidad de hacerlo» y que corrían en la misma división que él.

PREGUNTA: Este fin de semana es un buen momento para venir a Madrid.

RESPUESTA: Va a ser un evento en Plaza de Colón de sábado a domingo y como cualquier evento que organiza Red Bull es necesario pasarse. Es un evento que hay que ir, ya que primero de todo es una marca reconocida, que siempre que hace un evento, por muy locura que parezca, siempre es divertido y vale la pena pasarse.

P: Le veo con una lata de Red Bull. ¿Realmente le gusta o le obligan a beberlo?

R: Me gusta. Más los de sabores no voy a mentir, pero es una bebida que me gusta. No la puedo beber mucho porque hay que cuidarse mucho.

P: Lleva un largo período sin competir en la F2 –desde el GP de Azerbaiyán (15 de septiembre) hasta el de Qatar (1 de diciembre)– que le ha permitido venir aquí.

R: Sí. Es un parón que como piloto no gusta. Siempre te gusta estar metido en el coche y estar dos meses y medio fuera no es lo que queremos. Pero ya pasamos por varios parones así durante un año. Ya tuvimos entre Melbourne e Imola uno bastante largo, luego también después de verano tenemos ese mes y medio en el que tampoco corremos. Desgraciadamente, estoy un poco acostumbrado a estar parado tanto tiempo, pero hasta Qatar aún queda así que es trabajo constante y estar preparado y no perder ese feeling.

P: ¿Qué le queda por demostrar en las dos últimas carreras del Mundial, su primero en la F2?

R: Más que demostrar, ojalá tengamos dos fines de semana limpios porque la verdad es que hemos tenido mala suerte tras mala suerte. Al final, en cinco carreras no he podido pasar de la primera vuelta. En otras tres me han llevado por delante… Y luego, pues hemos tenido bastantes problemas técnicos. Ha sido un año que no nos ha ido muy bien. Me gustaría decir lo contrario, pero hemos sufrido en algunos eventos. Hay que trabajar y en Qatar dar un pasito hacia adelante que estoy seguro de que lo daremos y ojalá pelear por buenos resultados.

P: En Red Bull se pueden avecinar movimientos de cara al siguiente campeonato, pero a usted no se le ve muy ansioso por dar ya el salto a la F1.

R: Bueno a ver… Ansioso sí. Obviamente, es un sueño, sería un sueño correr en F1 y este año ha habido dos pilotos que han tenido la oportunidad de hacerlo que corrían conmigo y los dos han sido más que capaces de demostrar ser aptos para la competición. A mí me gusta pensar que estoy más que a ese nivel. Estoy trabajando constantemente para intentar que cuando llegue la oportunidad poder demostrar que valgo para ello.

P: ¿Cómo vivió la victoria de Carlos Sainz en el GP de México?

R: Con euforia. En un deporte en el que es súper difícil ganar y más difícil aún ganar dominando ver a Carlos primero con una pole mágica con una vuelta de diez y luego ante la adversidad de no poder defender el liderato en la primera vuelta ver un adelantamiento como el que le hizo a Max Verstappen, que fue súper limpio, súper decisivo, irse, irse y seguirse yendo… La verdad es que fue una carrera de diez, bárbaro por su parte y lo primero de todo felicitarle por un fin de semana redondo y viendo el nivel que tiene veremos si continúa así.

P: ¿En quién se fija más actualmente Pepe Martí, en ese piloto como Alonso que brilla en la sombra o en Sainz que a pesar de haber sido despedido sigue ganando y dándolo todo por Ferrari?

R: Todos los pilotos de F1 son pilotazos. Siempre hay algunas carreras que son increíbles y que pasan por debajo del radar, que no se ven. Fernando hay muchas carreras en las que ha hecho un carrerón y habrá quedado P11 o P9. Se ha visto, pero tampoco se enmarca como un notición. Es un deporte en el que hay que trabajar mucho en la sombra. Hay que ser muy autocrítico y saber a uno mismo decirte cuando lo has hecho muy bien. Hay que estar mentalmente muy fuerte. Eso es lo que remarco. Los pilotos que no tienen un coche para ganar carreras deben saber celebrar pequeñas victorias y siempre dar el 100%.

Pepe Martí busca la felicidad de cara a 2025

P: En un año difícil, ¿le tranquiliza la seguridad que le ofrece Campos Racing?

R: Para empezar es el equipo con el que me siento familia. Llevo toda mi vida deportiva en fórmulas con ellos y no está siendo el mejor período que hemos pasado. Empezamos muy bien en Bahrein, lo cual intentas marcar como un punto de salida para seguir adelante y cuando fin de semana sí fin de semana también pasa algo adverso y no puedes llegar a esos resultados que sabes que eres capaz, pues obviamente molesta, no es lo que agrada ni lo que gusta ver. Hay que seguir trabajando. Es un deporte muy exigente y donde a pesar de hacer todo bien quizás no ganas. Quiero sacar el máximo de las últimas carreras.

P: ¿El objetivo de Pepe Martí a corto plazo es imitar su arranque explosivo de 2024 en las últimas dos carreras y que eso le lleve a pilotar el volante de Red Bull en algunos test?

R: Eso no tiene nada que ver. Para mí lo que hay que hacer es intentar ser competitivo, dar pasos adelante, porque ya se vio en Bahrein que lo que es hacer un doble podio en un fin de semana… Si luego no eres capaz de seguir con esa consistencia estando adelante, al final pasamos de estar segundos en el campeonato a estar fuera del top diez. Desde ahora a final de temporada quiero ganar esa consistencia, ser rápido, buscar esas tres o cuatro décimas que quizás están faltando. Son muchas décimas, pero son fácilmente asequibles. Quiero volver a luchar por ese top cinco y con eso estaría más que feliz para terminar el año y enfocar muy bien el 2025.