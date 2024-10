Fernando Alonso también se ausenta del Gran Premio de Brasil por enfermedad

Fernando Alonso no podrá asistir por enfermedad a la rueda de prensa del Gran Premio de Brasil que marca el regreso de la Fórmula 1 al icónico circuito de Interlagos este fin de semana. La razón detrás de esta ausencia es, de nuevo, una infección intestinal que ha afectado al bicampeón mundial desde antes de la cita en México y que le ha obligado a regresar a Europa para recibir tratamiento especializado. A pesar de este contratiempo, el equipo Aston Martin ha confirmado que Alonso estará presente para competir en todas las sesiones del Gran Premio de Brasil.

Fernando will miss his media day activities in Brazil. Fernando had suffered with an intestinal infection in the lead up to the Mexico City Grand Prix.

He returned to Europe to receive further treatment from a specialist. The extra day of treatment has delayed his travel plans… pic.twitter.com/ulaPMX6uhn

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 30, 2024