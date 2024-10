Aston Martin arruina la carrera 400 de Fernando Alonso con su primer abandono en el Mundial

Fernando Alonso abandonó en la vuelta 17 del GP de México de Fórmula 1. El piloto español tuvo problemas con su Aston Martin que le llevaron a dejar la carrera antes de lo previsto. Marchaba en decimosegunda posición cuando entró en boxes y aparcó el coche en el garaje por problemas mecánicos. La escudería reveló que se trataba de un presunto problema en la refrigeración de los frenos.

El piloto asturiano no pudo celebrar de la mejor manera su carrera 400 en la Fórmula 1. Era un día especial para él, puesto que se convertía en el primer piloto en lograrlo en la historia. Desde 2001, Fernando Alonso se ha convertido en una leyenda del automovilismo, siendo el piloto con más grandes premios en la historia de la competición, superando los 354 que suma Hamilton.

La Fórmula 1 le rindió un gran homenaje por cumplir en el GP de México 400 carreras. En la última curva del circuito, lució un enorme tifo en el que se celebraba este hito del asturiano. En él aparece una foto del piloto sobre un fondo dorado donde se puede leer la cifra de carreras que ha disputado desde que debutara en el Gran Circo en 2001, con la extinta Minardi.

Además, se le ha regalado un casco de porcelana en conmemoración al récord conseguido en estos 23 años. Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, ha sido el encargado de entregárselo justo antes de que comenzara la carrera en Ciudad de México.

Fernando Alonso retires from the #MexicoGP due to a suspected brake cooling issue. pic.twitter.com/xywjsDNXbn

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 27, 2024