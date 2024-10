Fernando Alonso sufre una indisposición y se pierde el inicio del GP de México

Aston Martin ha hecho saltar una pequeña alarma al anunciar en la tarde de este jueves que Fernando Alonso no podrá acudir a la jornada de prensa de México por una leve indisposición. El piloto asturiano correrá este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez su Gran Premio número 400 en la Fórmula 1, pero de momento su presencia en el circuito tendrá que esperar por este motivo.

«Fernando Alonso no se encuentra bien y por ello no podrá acudir a la jornada de prensa en el GP de México. Fernando está centrado en sentirse al 100% de cara al viernes y a su previsto regreso al AMR24 para los entrenamientos Libres 2», comunicó la escudería británica en sus redes sociales. Estaba previsto que este jueves hablara el español en la comparecencia de la FIA, pero finalmente no lo hará.

Cabe recordar que Alonso, antes de esta indisposición, ya no iba a correr en los primeros entrenamientos del fin de semana que arrancarán este viernes a las 20:30 horas. En su lugar estará Felipe Drugovich, que ya lo hizo en otras ocasiones, ya que la norma obliga a que los pilotos jóvenes de los equipos disputen al menos una prueba en el Mundial.

Alonso debería llegar a los Libres 2

La cuestión ahora es saber si por salud Alonso podrá llegar a estar a los de las 00:00 horas. La situación por el momento es de desconocimiento, pero Aston Martin sí que ha afirmado que está «previsto» que corra en esa segunda sesión. Este caso es muy distinto al que sufrió hace unos meses Carlos Sainz, que se llegó a perder el GP de Arabia Saudí al completo por apendicitis.

De esta forma, con justificación previa de su escudería, la F1 no podrá multar al asturiano por ausentarse en las previas del Gran Premio, algo que por protocolo es totalmente obligatorio y que ya le costó una multa a Lance Stroll este mismo campeonato en Montmeló al no presentarse al desfile de pilotos.