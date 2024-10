Carlos Sainz tiene un ejemplo en el que fijarse si quiere coger todavía más motivación de cara a su cambio de equipo. El último piloto que ganó el Gran Premio de México con Ferrari y después se marchó Williams, el mítico Alain Prost, acabó levantando su cuarto título de Fórmula 1 con la escudería inglesa en su primer año. Este dato premonitorio es lo que el español quiere repetir a partir de 2025 y, aunque parece bastante improbable viendo el rendimiento actual de los monoplazas azules, buscará revertir esa situación a lo largo de su estancia en Grove.

Desde 1990 ningún piloto del equipo de Maranello había conseguido ganar una carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. 31 años antes que Sainz lo logró un Prost que una temporada después dejaría Ferrari para darse un año sabático y en su vuelta a la F1 fue cuando ganó su cuarto y último Mundial. El curso no fue sencillo para el legendario piloto francés, pero finalmente consiguió ocho victorias, mientras que su entonces compañero Damon Hill contribuyó con tres más para el campeonato de constructores.

Como decimos, el panorama que se encontrará Sainz será radicalmente distinta en una escudería clásica como Williams, que lleva casi tres décadas de sequía en el Gran Circo. Eso sí, contará con el apoyo incondicional de su jefe James Vowles, un compañero experimentado en la F1 como Alex Albon y la estructura necesaria para crecer en la parrilla, además de la incógnita del nuevo reglamento con la que esperan dar la campanada.

No sólo eso, ya que Williams está dispuesto a romper la banca por Sainz después de 15 años en los que no han invertido demasiado en sus monoplazas. «Cuando tienes una organización que no ha sido financiada de la manera adecuada durante varios años, normalmente terminas con bastantes problemas de infraestructura que solucionar, problemas de personal y problemas culturales que también surgen de ello», comentaba Vowles recientemente.

El ambicioso jefe que Sainz se encontrará en Williams

El rompedor mandamás que viene a cambiar las reglas del juego en Williams está convencido de que «la verdadera solución para esto es romper con todo», asegurando que «eso es realmente» lo que están «haciendo». «No se trata de poner una tirita o hacer una pequeña cura. Vamos a volver a los cimientos absolutos, asegurándonos de que tenemos a la gente absolutamente adecuada», insistió.

Y es que la palabra de Vowles ha sido clave para convencer a los Sainz, que se decantaron hace tres meses por el proyecto de Williams, rechazando otros dos como Alpine y Audi. Este, habló de la ampliación del personal de la escudería con mucha captación joven: «Eso significa contratar a los mejores y más brillantes, y capacitarlos. Para darles una idea, dimos la bienvenida a 110 jóvenes en el inicio de sus carreras».

El próximo jefe de Sainz lo apuesta todo a la evolución: «La organización está formada por 1.000 personas, si eso no les dice lo que estamos haciendo para el futuro… es un plan a diez años antes de que realmente brinde fortaleza, pero ahí es donde estamos poniendo nuestra inversión Necesitas una cultura de cambio continuo. Lo que hiciste ayer ya no es suficiente. No se trata de la infraestructura tecnológica que tengas. Lo crean las personas y la cultura que estás impulsando. Nosotros lo hacemos. Lo desarrollamos».