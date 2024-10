Carlos Sainz es marca España

Carlos Sainz es uno de los mejores embajadores con los que cuenta España en el deporte. En una época de puro esplendor en la que la selección de fútbol gobierna en Europa o Carlos Alcaraz en el tenis, el madrileño es uno de los grandes dominadores de la Fórmula 1. Entre sus mejores logros está el de ser el único piloto capaz de batir a Max Verstappen y Red Bull en 2023 o en superar al tricampeón del mundo en un adelantamiento a cara o cruz, como hizo este fin de semana en el Gran Premio de México. Allí, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, logró su segunda victoria en el Mundial y la cuarta de su carrera en la máxima categoría del deporte de motor.

Pero la grandeza de Sainz no sólo se queda en los triunfos y en los días de grandes alegrías, sino en todo el trabajo que no se ve y que refleja a la perfección los valores y las señas de identidad de nuestro país. Su esfuerzo, solidaridad y compañerismo, ese por el que muchas voces autorizadas en la F1 le catalogan como el mejor piloto de equipo, le han llevado a tocar el cielo con Ferrari, donde a pesar de no continuar en 2025 ya ha dejado una huella imborrable.

El recuerdo que guardan de Sainz sus antiguos equipos, como pasará a serlo Ferrari el año que viene cuando desembarque en Williams, es inmejorable. Y la prueba fehaciente es como la que se vio este domingo en la tarde mexicana, donde tanto el que fue su jefe durante dos temporadas en McLaren, Zak Brown, como él mismo inmortalizaron una celebración conjunta entre las dos escuderías. Además, el buen rollo y la amistad que mantiene con el que era su compañero en esa etapa, Lando Norris, se manifestó en otro gran día para ellos en lo más alto.

La alegría de Sainz es la de todos aquellos que han compartido garaje con un deportista que no sólo es piloto, sino también ingeniero y sobre todo una buena persona que defiende como nadie los valores de España. Su emoción al escuchar el himno en lo más alto del podio del circuito mexicano lo dice todo, y es que delante de su padre, Carlos Sainz, y de su madre, Reyes Vázquez de Castro, la cual nunca había visto una victoria de su hijo en directo, el madrileño dejó una de las imágenes de 2024 en la F1.

Los valores de la familia y de la amistad quedaron patentes en sus palabras después de la carrera: «Es el poder de la mente. No me gusta confiar en el destino. Cuando vi que venía toda mi familia, que el coche podía ir bien. Desde que empezó el fin de semana fui a por todo porque pensé que mi última victoria de Ferrari podía ser en un circuito así de especial. Es la primera vez que mi madre viene a verme en una victoria», dijo de forma emotiva.

Sainz no se conforma

Pero Sainz no se va a conformar con esta posible última victoria como piloto de Ferrari en México. Él sabe que estando en su mejor momento y con lo rápido que va su monoplaza, en cuya mejora visible del rendimiento ha tenido gran influencia, tiene otras cuatro oportunidades claras de aumentar su palmarés personal y, cómo no, de alcanzar su ansiado objetivo de darle a los italianos el título de constructores junto a Charles Leclerc.

Y cuando acabe el año, el madrileño no se va a ir a Williams para ser un competidor ramplón. El español buscará elevar de todas las maneras que halle a su nueva escudería en la parrilla, como ya hizo en McLaren o como ha conseguido durante cuatro años en un Maranello que abandona en época de bonanzas y con la espinita de no luchar por un primer Mundial que habría sido más que posible en 2025.