Carlos Sainz quiere más con Ferrari: «Quedan cuatro carreras y si viene otra victoria iré a por ella»

Carlos Sainz celebró a pie de pista su segunda victoria del Mundial de Fórmula 1 junto a Marc Gené, al que le concedió la primera entrevista como ganador del Gran Premio de México. El piloto español no podía estar más contento después de lograr el cuarto triunfo de su carrera, prometiendo además que irá a por otro si se presenta la oportunidad en las cuatro pruebas que restan de temporada.

«Eres el rey de México», le decía Marc Gené, ex piloto español y miembro importante de Ferrari. «¡Gracias México!», comenzaba Carlos. «Es increíble ver a estos aficionados, he sentido su apoyo todo el fin de semana. Me han dado muchísima fuerza, la necesitaba. Necesitaba rematar la faena. Llevo tiempo diciendo que quería ganar otra carrera antes de irme de Ferrari. Si llega otra iré a por ella», prometió.

«No he tenido tiempo de prepararlo (el adelantamiento). He pensado que no tenía nada que perder y me he ido al interior. Tenía mucha confianza y he ido a por ello», explicó sobre el momento en el que superó a Max Verstappen. «He notado todo el fin de semana que podía ser el mío. Tengo a toda mi familia aquí y quería hacerlo por ellos. Si hubiese tenido que escoger un sitio para ganar una carrera más con Ferrari, hubiese sido México», concluyó antes de llevarse una ovación increíble por parte del público mexicano.