Alberto Tomé, director de Deportes de la Comunidad: «Carlos Sainz es un auténtico embajador de Madrid»

La increíble victoria de Carlos Sainz de este domingo en el Gran Premio de México ha despertado grandes alabanzas hacia el piloto de Madrid y no sólo en el mundo de la Fórmula 1. Un día siguiente a su triunfo, la Casa Real de Postas celebraba la presentación del Red Bull Pit Lane 2024, un evento que este fin de semana (2 y 3 de noviembre) inundará la Plaza de Colón de aficionados al deporte motor que deseen vivir una experiencia inmersiva del Gran Circo.

Uno de los grandes valedores de esta iniciativa es Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid, que atiende a OKDIARIO tras el acto para valorar, entre otros asuntos relacionados con la F1 como su irrupción en la capital de España, la gran actuación del madrileño en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Tomé explicó recordó en su discurso de presentación de este gran evento organizado por la marca de bebidas energéticas que «el 15 de julio de 2023 cerca 120.000 personas vibraron en vivo y en directo desde la Plaza de Cibeles» con la exhibición de Checo Pérez, piloto de la escudería austriaca. Acompañado de Pepe Martí, piloto español de F2, al que le deseó verle «el año que viene en la F1 con Red Bull o su filial (Visa Cash App RB)», aseguró que «volverá a ser una experiencia única con la que tocaremos el cielo de Madrid».

«El año pasado ya hicimos ese Red Bull Run Comunidad de Madrid 2023 que tuvimos por las calles de Madrid a Checo Pérez con su Red Bull. Y esta es el 2.0 que vamos a vivir la emoción del GP de Brasil. Habrá unas actividades de cómo se vive un GP, además del circuito, como os digo, el 2.0 de lo que fue lo de Checo Pérez, pues ahora lo vamos a vivir desde el pit lane, desde los boxes, con un montón de actividades más allá de la retransmisión del GP de Brasil», comentó a pregunta de este periódico.

Además, hizo un llamamiento a todas las familias madrileñas para que acudan a un evento cuyo acceso será totalmente libre: «Vamos a tener, por ejemplo, una prueba de cómo se cambian los neumáticos y te vas a poder convertir en un auténtico mecánico. También otras actividades como ese simulador de F1, con el que los aficionados al motor se van a poder sentir como auténticos pilotos y creo que es una ocasión muy buena para que todas las familias este fin de semana se acerquen a la Plaza de Colón y que puedan vivir toda la emoción de la F1».

Madrid se rinde a Sainz

Tomé ya se rindió a Sainz durante su discurso por su impresionante victoria en México y a pregunta de este periódico lo señaló como «un auténtico embajador» de Madrid: «La verdad es que para la Comunidad de Madrid es un auténtico embajador. Tener siempre a Carlos Sainz, que siempre tiene unas palabras para los aficionados madrileños, para los que estamos en el mundo de la gestión y estamos en las administraciones públicas…»

«Estamos muy orgullosos de contar con un piloto como Carlos Sainz, que siempre lleva por bandera a Madrid y a los madrileños. Así que mucho orgullo. Como sabéis, hace un par de años fue premio siete estrellas del deporte de la Comunidad de Madrid. Muy merecido. Así que solamente desearle lo mejor, no solamente lo que queda para este final de temporada, sino para el año que viene con su nuevo equipo», afirmó, deseándole suerte no sólo de cara a sus últimas cuatro carreras con Ferrari, sino también de cara al futuro en Williams, donde llegará en 2025.

«A pesar de ser su último año en Ferrari, él ya lo dijo, que no quería irse sin una victoria más. Además, en el GP de México, con todos los hispanos allí apoyándole. Creo que fue un fin de semana súper completo, de los más completos que le he visto a Carlos Sainz. Muy buenos entrenamientos, tanto el viernes como el sábado. Y luego esa pole, que fue espectacular y como no, la carrera, lo bien que lo gestionó y esperamos que en las carreras que quedan tanto Brasil como Las Vegas y la parte de Asia (Qatar y Abu Dabi) que Carlos Sainz nos dé alguna alegría más», explicó.

Alberto Tomé ya espera la llegada de la F1 en 2026

Preguntado por esa imagen que se puede vivir en 2026 con las gradas de IFEMA teñidas de azul de Williams con Sainz y de verde de Aston Martin con Fernando Alonso, Tomé ya espera que llegue ese bonito momento: «Va ser espectacular. Todos los aficionados al mundo del motor estamos deseando que llegue ese momento. Los que vivimos la F1, el motor y el deporte en general, estamos muy ilusionados y muy entusiasmados por que llegue este momento».