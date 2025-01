El peloteo de Vitor Roque para intentar conseguir un billete de regreso al Barcelona

El regreso de Vitor Roque al Estadi Olímpic de Montjuïc no fue precisamente como él hubiera soñado. Su equipo, el Real Betis, sufrió una contundente eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey a manos del Barcelona, muy muy superior, que demostró estar en un gran estado de forma tras la consecución de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Pese al nefasto partido de los béticos, el delantero brasileño logró maquillar el resultado con un gol de penalti en los compases finales, aunque las palabras de Vitor Roque tras el partido dejaron entrever un claro mensaje, un torpe peloteo para intentar conseguir un billete de regreso al Barça.

El Barça fue una apisonadora difícil de parar ante el Betis. Los culés jugaron con la sexta marcha durante prácticamente los 90 minutos de juego y el marcador acabó siendo el que fue, una goleada que no dejó dudas de qué equipo debía estar en cuartos de final de Copa del Rey. Los verdiblancos intentaron presionar alto y cerrar espacios en el mediocampo, pero la calidad de los culés terminó por desarmar cualquier planteamiento.

Fue en la recta final del encuentro, cuando Jules Koundé, hasta el momento completando un partido impecable, cometió un penalti sobre Jesús Rodríguez tras un claro pisotón, que Vitor Roque se encargó de lanzar y transformar pese a un no tan buen lanzamiento, que casi bloca Iñaki Peña.

Tras el partido, Vitor Roque no pudo ocultar su decepción por la eliminación, pero su discurso estuvo marcado por los elogios hacia el club al que todavía pertenece. «Ha sido un partido muy difícil porque el Barcelona hoy es el mejor equipo del mundo. Nosotros no estuvimos bien, intentamos apretar arriba y tapar huecos, pero no fue posible. El Barcelona hizo un partidazo y mereció la victoria», aseguraba el brasileño a los micrófonos de Movistar+, donde, a pesar de la derrota, mostró su satisfacción por el gol: «Para mí ha sido muy especial porque jugué aquí seis meses y hoy he vuelto con los colores del Betis. Estoy muy contento por haber marcado un gol más con este equipo».

Futuro incierto de Vitor Roque

El futuro de Vitor Roque sigue siendo incierto pese a tener contrato con el Barça. Su cesión al Betis se extiende hasta final de temporada, momento en el cual el conjunto sevillano tendrá la opción de comprar el 80% de su pase por 25 millones de euros. Si no ejecutan la compra, podrían solicitar una segunda cesión hasta 2026, con una nueva opción de compra por 27,5 millones.

La realidad es que el rendimiento de Vitor Roque, con siete goles y dos asistencias en 26 partidos esta temporada con el Betis, está lejos de valer esa cifra que fijó el Barça para su venta. También parece descabellado que el club verdiblanco desembolse una cuantía así en estos momentos ante una operación que parece conllevar claros riesgos.

Aun así, en caso de que el Betis decidiera adquirir al delantero y venderlo posteriormente por una cantidad mayor, el Barcelona también recibiría un porcentaje de la plusvalía, aunque sin posibilidad de recompra directa. Una operación compleja que deja abiertas varias puertas, pero que, por el momento, mantiene a Vitor Roque en un limbo futbolístico.