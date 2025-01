El Barcelona sigue de fiesta tras golear (5-1) al Betis en los octavos de final de la Copa del Rey y avanzar a la siguiente ronda. Gavi inició la goleada, Koundé hizo el segundo, Raphinha sentenció con el tercero, Ferran Torres marcó el cuarto y Lamine Yamal culminó con el quinto. Además, otros dos goles fueron anulados ante un cuadro verdiblanco muy pobre. El equipo de Hansi Flick volvió a demostrar su mejor nivel y recuperó las sensaciones de principios de temporada. Dani Olmo aprovechó la cautelar con dos asistencias y un gran partido. Vitor Roque marcó el gol bético de penalti.

El Barcelona regresaba a su casa, a Montjuic, con cinco cambios en su once respecto a la final de la Supercopa de España, donde el cuadro de Hansi Flick goleó al Real Madrid y levantó al cielo de Arabia Saudí su primer título de la temporada. Iñaki Peña volvió a la portería con Sczcesny sancionado, Gerard Martín y Araujo en defensa, De Jong en el medio y Dani Olmo por delante en su primera titularidad tras la cautelar concedida por el CSD. Lewandowski fue suplente.

Un estadio barcelonista que los últimos tres partidos que ha visto del Barcelona, a finales de 2024, son derrotas de su equipo. Pero con la euforia muy reciente tras la consecución de la Supercopa de España. Era un contraste de emociones a la hora de recibir a un Betis sin Lo Celso, pero con Isco y Vitor Roque, en los octavos de Copa del Rey. La ronda del KO en el todo o nada.

Pasillo al Barça

El Betis le hizo pasillo al Barcelona antes de empezar y también se lo hizo durante los primeros minutos de juego en Montjuic. A los tres minutos de partido ya estaba ganando el Barça gracias a un gran pase de Dani Olmo dentro del área y buen remate de Gavi. Pidió perdón el canterano bético. Y la cautelar del CSD hacía su efecto en estos octavos de final de la Copa del Rey.

Cinco minutos después, el propio Dani Olmo tuvo el segundo, pero el guardameta bético salvó el tanto. El Betis estaba fuera del partido y el Barcelona estaba jugando de memoria y a un ritmo muy alto. Ruibal se lesionó en una jugada fortuita y aprovechando que los verdiblancos estaban con 10, Dani Olmo le pegó al palo. Otra vez el catalán rozaba el gol. Y segundos después entró Sabaly para intentar ordenar a una desordenada defensa bética.

Huracán Koundé

El dominio azulgrana era apabullante, muy superior a un pobre Betis. Lamine Yamal y Raphinha perdonaron a portería vacía, pero la jugada quedaba anulada cuando Bartra salvaba bajo palos. Pero el segundo estaba al caer. Y así fue. El propio Lamine Yamal le puso un pase perfecto al espacio a Koundé y el lateral francés remató a trallón para transformar el 2-0. Solamente había un equipo sobre el campo y ese era el Barça. Jules Koundé demostraba su gran nivel.

El meneo del Barcelona al Betis estaba siendo impresionante. En el minuto 31 pudo llegar el tercero. Lamine Yamal estaba haciendo diabluras, logró meterse dentro del área hasta la cocina, la puso atrás, Olmo la dejó pasar y Gerard Martín remató libre de marca desviado por muy poco. Los de Flick estaban jugando a una velocidad muy alta y el Betis era incapaz de contener al cuadro culé.

En el tiempo de descuento de la primera mitad tuvo su mejor oportunidad el Betis con un remate a bocajarro de Vitor Roque que salvó Iñaki Peña con una parada descomunal. Y justo antes del descanso, Koundé se vino arriba con otro remate desde el interior del área a pase de Yamal directo a la escuadra para marcar el tercero. Pero el fuera de juego semiautomático lo anuló y Sánchez Martínez pitó el descanso. La realidad es que era muy muy justo. Polémica servida a pesar de que el partido estaba sentenciado. El 2-0 se quedaba corto para lo visto en el partido.

Fiesta azulgrana

Manuel Pellegrini comenzó el segundo tiempo realizando dos cambios obligados viendo el resultado. Era su tercera sustitución. Diego Llorente y Mateo Flores entraban al campo por Altimira y Bartra. Pero no le sirvió de nada a un Betis muy pobre. El Barcelona comenzó el segundo tiempo arrollando. A los pocos minutos marcó Lamine el tercero definiendo de primeras un gran pase de De Jong, pero el VAR anuló la jugada por un fuera de juego del canterano al inicio de la jugada. Dos goles anulados que no frenaron al equipo culé y es que pocos minutos después llegó el 3-0. Lamine se marcó una jugada impresionante en carrera, intentó el disparo y el rechazo que le cayó a Raphinha que no perdonó a placer.

Con el partido sentenciado, el Barcelona hizo un doble cambio para dar descanso a jugadores importantes. Raphinha y Araujo dejaron sitio a Eric García y a Ferran Torres. Fue el propio Ferran quien hizo el 4-0 en el minuto 67 con otro golazo tras otra asistencia de un Olmo que volvía a sonreir. La paliza era tremenda.

Flick dio minutos a Pau Víctor

Hansi Flick volvió a realizar un doble cambio en el minuto 72 para seguir repartiendo minutos. Fermín López entró por Gavi y Pau Víctor por Pedri. Este último estaba disfrutando de sus primeros minutos también tras la cautelar del Consejo Superior de Deportes.

El Barcelona siguió de fiesta y en el minuto 75 llegó la manita culé al Betis con un gol de Lamine Yamal en carrera. La joven estrella culé cuajó un partidazo enorme y lo culminó con el gol que tanto tiempo llevaba buscando. Dos minutos después le dio descanso Flick por Pablo Torre. 5-0 y goleada incuestionable.

El Betis hizo el 5-1 en el minuto 84 gracias a un gol de Vitor Roque de penalti. Lo tiró de manera horrenda, pero Iñaki Peña no pudo detenerlo. Era el gol del honor. Poco valor tuvo. La grada culé incluso pitó al brasileño. Sánchez Martínez pitó incluso varios segundos antes del 90 y el Barcelona confirmó su gran momento avanzando a cuartos de final de Copa del Rey.