El Betis desvela la cantidad por la que pueden quedarse con Vitor Roque

Vitor Roque tiene precio en el Betis. El Barcelona, que llegó a pedir 40 millones para venderle y finalmente le dejó cedido a coste cero al cuadro verdiblanco, le dejó marchar con una cláusula de rescisión como bien pedía el jugador brasileño, que no quería seguir en propiedad de los culés tras cómo habían sucedido los acontecimientos desde su fichaje. Es ahora el Betis el que ha desvelado, tras silencio culé, cuál es el valor de esa opción de compra por Vitor Roque, que debutó con gol en el Benito Villamarín para el 2-0 de los verdiblancos.

Este lunes fue la presentación oficial de Vitor Roque con la elástica verdiblanca, momento en el que se ha dado a conocer que el delantero posee una cláusula de rescisión que permitiría al Betis quedárselo en propiedad al final de la presente temporada, sin cláusula de recompra para los culés aunque con una posibilidad a futuro de seguir pillando un pellizco por él.

«Sí, el Betis tiene una opción de compra con Vitor. Lo más importante es que el chico se encuentre, como lo estamos viendo, feliz. Que se desarrolle también como persona, que al final muchas veces pensamos en los jugadores solamente como goles. Y yo creo que es importante que se siga desarrollando como persona, que sea feliz y disfrute de esa felicidad», explicaba el presidente bético, Ángel Haro, durante la presentación de Roque: «Seguro que nos va a dar felicidad a todos y cuando llegue el verano veremos las circunstancias. Pero es cierto que tenemos una opción de compra».

El presidente destacaba lo comentado, que en caso de efectuar la cláusula, el Barcelona no podría llevárselo más tarde: «Yo creo que no. Corrígeme, Manu, si me equivoco, pero hay una opción de compra y no hay ninguna opción de recompra».

Así, en la cesión de Vitor Roque del Barcelona al Betis, el club verdiblanco cerró una opción de compra de 25 millones de euros por el 80% de los derechos del jugador, tal y como afirma Estadio Deportivo. El 20% restante que se guarda el club culé permitiría, en caso de compra y posterior venta del Betis, recuperar los 30 millones iniciales que pagó Joan Laporta y Deco por el joven delantero al Athletico Paranaense.

Y es que el Barcelona llegó a pedir por Vitor Roque 40 millones de euros este verano a los interesados por el delantero, cifra que ninguno de ellos alcanzó por un futbolista que no cuajó durante los seis meses que estuvo en Can Barça, al que Xavi Hernández acabó dejando en el ostracismo y que, con Hansi Flick, apuntaba por el mismo sendero.

Con la necesidad de encontrar un salida para éste, el Barcelona optó finalmente por cederle, con el Betis como el principal interesado –tras caerse del interés la Fiorentina– y el que se llevó el gato al agua, convenciendo a un futbolista que ahora parece sonreír de nuevo, con su primer gol tras apenas una hora de juego con la elástica verdiblanca, sobre lo que comentaba: «Estoy muy contento. Yo no imaginaba debutar y marcar un gol y estoy muy contento. Ha estado muy bien el recibimiento, gracias a la afición y a Dios. Estoy muy feliz. Es un sueño hecho realidad».