Vitor Roque no deja títere con cabeza: «En el Barcelona pensé que el trato iba a ser diferente»

Vitor Roque ha encontrado una via de escape en el Betis después de su complicada llegada a Barcelona y a uno de los clubes más exigentes del mundo. El delantero brasileño, que se encuentra concentrado con la selección sub-20 de Brasil repasó su paso por el equipo catalán y lanzó varios dardos a Xavi Hernández y la Directiva después de ser fichado por 30 millones de euros más otros 31 en variables el pasado mes de enero.

«Fue un poco complicado para mí. Tuve algunas oportunidades, pero no de la forma que pensaba. Tengo la cabeza despejada. Ahora estoy centrado en el Betis y agradeciendo a Dios la oportunidad de volver a vestir la camiseta de la selección», comenta el actual futbolista del Betis.

«Creo que fue complicado en general. Pensé que iba a ser diferente, tanto en el trato como en la forma de jugar, como en la forma de hablarme de la directiva. Pero ya pasó, estoy contento de tener la oportunidad en el Betis y de volver a vestir la camiseta de la selección», añade desde la concentración con la selección sub-20 de Brasil.

«Creo que el salto es muy difícil. Salí muy joven y fui directo a un club grande. A veces no ves lo que hay dentro, la forma en que te trata la gente. A veces mi cabeza no se siente bien; trato de trabajar mi psicología tanto como sea posible. Pero a veces es difícil, es duro. Y los propios periodistas no entienden, sino que simplemente hablan de ello desde su terreno. Si no estás bien, siempre juzgarán y no verán lo que rodea todo eso. Pero ahora tengo la cabeza despejada; eso es lo más importante», prosigue Vitor Roque.

Vitor Roque sólo piensa en el Betis

«Hoy pienso en el Betis, sólo en el Betis. Espero tener una excelente temporada allí. Estoy concentrado en eso y, si Dios quiere y las cosas van bien y sigo trabajando duro y con humildad, las cosas se darán naturalmente. Ir al Barcelona fue un sueño hecho realidad, simplemente estar allí. No culpo a nadie. Quizás tenga que culparme por no hacer las cosas bien. Pero ahora estoy feliz en el Betis, que es lo más importante».

Vitor Roque jugó 80 minutos esta madrugada con la selección sub-20 de Brasil y manifestó y dijo todo lo que tenía en su cabeza sobre su paso por el Barcelona. Un paso que generó grandes dudas después de que el conjunto azulgrana desembolsase al Atlético Paranaense 30 millones de euros más otros 31 en variables por un jugador de tan sólo 18 años.

En su llegada al Betis, Vitor Roque mostró su felicidad por esta nueva oportunidad y debutó con la camiseta verdiblanca en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Y además lo hizo con el dorsal ‘8’ que ha llevado Nabil Fekir en su etapa en el equipo sevillano y donde se ha convertido en una de las mayores leyendas de la historia del club. La confianza en el brasileño es total otorgándole este número, pero la presión por hacer las cosas bien también es alta.