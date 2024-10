Vitor Roque no quiere volver a Barcelona: «Allí no sonreía, en el Betis soy feliz»

Vitor Roque reconoce haber recuperado la felicidad en el Betis, después de «haber pasado seis o siete meses en los que no sonreía» tras su paso por el Barcelona. El delantero brasileño llegó al club azulgrana en enero de este año por 30 millones de euros. El Barça adelantó su llegada, prevista para el pasado verano, a enero por las necesidades del equipo, pero Xavi no termino de darle oportunidades y el club le ha cedido al conjunto verdiblanco para el presente curso, puesto que Hansi Flick no contaba con él.

El crack brasileño de 19 años se encuentra muy a gusto en el Betis, y desvela que le encantaría quedarse en Sevilla, «aunque no depende de mí». Vitor Roque llegó al Benito Villamarín en calidad de cedido por una temporada con una opción de compra de 25 millones de euros por el 80% del pase. La cesión se podría extender por otro año más y también contaría con opción de compra, aunque esta subiría hasta los 27,5 millones de euros de hacerla efectiva a finales del curso 2025-26.

El delantero es feliz en el Betis y le encantaría seguir vistiendo la camiseta verdiblanca por mucho más tiempo: «La verdad es que no depende de mí. Tengo ganas de jugar aquí en el Betis. Me gustaría mucho. He hablado con mis padres de eso. Aquí se vive bien y me encantaría jugar más aquí», dijo. Todo dependerá de la actuación de Vitor Roque esta temporada. Si el brasileño consigue firmar una buena campaña, quizás, en las oficinas del Benito Villamarín mediten ejecutar la opción de comprar y quedárselo en propiedad.

Durante su entrevista en ABC de Sevilla, Roque se mostró preocupado por su sequía goleadora. El delantero del Betis se estrenó como goleador en su debut ante su afición, pero desde ese momento no ha vuelto a anotar: «Sí, claro. Soy delantero. Sí que me preocupa un poco, pero estoy entrenando e intento llevarlo como algo natural. Entreno para jugar bien y marcar», señaló el brasileño.

Vitor Roque sueña con pelear arriba

A pesar de esa preocupación, el delantero cedido por el Barcelona se centra en trabajar y ayudar al equipo en cada partido: «Pero lo importante no es sólo poder golear sino ayudar al equipo, que está generando ocasiones. Estoy trabajando para eso. Si tienes las oportunidades, de una manera u otra va a llegar el gol. Tenemos un equipazo y podemos pelear arriba. Gio Lo Celso, que es buenísimo, Abde, Pablo Fornals… Muchos me pueden ayudar».

El joven jugador de 19 años se ha labrado un hueco en el once titular de Manuel Pellegrini en poco tiempo. Pese a su sequía goleadora, el técnico confía en él y suma dos titularidades consecutivas. El brasileño quiere ayudar al equipo a pelear por puestos europeos, porque cree que tienen equipo para «pelear arriba». La llegada de Lo Celso ha dado un salto de calidad al Betis, que se encuentra en mitad de la tabla con 12 puntos, a dos de los puestos europeos, a tres de la Europa League y a cinco de la Liga de Campeones.