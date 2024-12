Indignación del barcelonismo con Laporta por querer vender a Vitor Roque: «¿Para qué lo fichamos?»

La etapa de Vitor Roque en el Barcelona parece llegar a su fin. El futuro del jugador cedido actualmente en el Betis estaría ya prácticamente decidido por la directiva que preside Joan Laporta. De hecho, el fichaje del futbolista brasileño fue un capricho del mandatario azulgrana, quien fue la persona que decidió apostar por él cuando era jugador del Athletico Paranaense hace un año por 30 millones de euros.

Sin embargo, el barcelonismo ha mostrado su indignación a través de las redes sociales. Y es que muchos hinchas culés no pueden entender por qué Laporta ha decidido tomar finalmente esta decisión. «Después de que dijera que Ronaldo era su mejor jugador, me lo esperaba», escribió un usuario. «¿Para qué lo fichamos a este tipo?», preguntó un segundo aficionado. Un tercero indicó: «Probablemente sea mejor que Lewandowski en este momento». «Aparentemente, tal vez lo utilizaron para blanquear dinero, porque ¿por qué esperar tanto y gastar tanto?», se preguntaba un cuarto hincha.

Lo cierto es que debido al buen rendimiento que está ofreciendo Vitor Roque en su etapa en Sevilla como jugador verdiblanco, el brasileño ha empezado a despertar el fuerte interés de varios equipos dispuestos a pujar por él a final de temporada. El joven futbolista de 19 años lleva un total de seis goles y dos asistencias en 22 encuentros con el Betis, lo que ha llevado a que muchos clubes le están siguiendo muy de cerca.

Este ha sido el principal motivo por el cual el Barcelona ya habría decidido vender a Vitor Roque el próximo verano, puesto que ven que hay posibilidades de recuperar el dinero invertido el año pasado en el jugador brasileño, e incluso hacer negocio con él, según informa el diario ‘Sport’. A pesar de que su experiencia en el Barça ha sido un auténtico fracaso, muchos confían en que Vitor Roque acabará siendo un jugador top, aunque Hansi Flick crea que Vitor Roque no tenga el nivel que exige para su equipo.

En el Real Betis son conscientes del mercado y los rumores que circulan entorno al futbolista brasileño, y por ello los verdiblancos tampoco desaprovecharían la oportunidad de sacar beneficio.

Al igual que ocurrió el pasado verano con Chadi Riad, si llegase un club interesado en un traspaso, el Betis aprovecharía las cláusulas firmadas en la cesión para sacar tajada en la operación.

La historia de un fichaje desastroso

En diciembre de 2023, el sueño de Vitor Roque de jugar en Europa en uno de los clubes más grandes se hizo realidad. Su llegada al Barça se aceleró más rápido de lo esperado como reemplazo de Gavi, quien había sufrido un mes antes la rotura completa del ligamento cruzado anterior y una lesión asociada al menisco externo.

La llegada de Vitor Roque al Barcelona generó grandes expectativas entre los aficionados culés. Sin embargo, el brasileño no sabía lo que realmente le esperaría al aterrizar en la Ciudad Condal, pues con el tiempo Xavi Hernández decidió que el brasileño no encajaba en su equipo. El joven futbolista tan solo disputó 310 minutos repartidos en 13 partidos, en los que anotó dos goles. El técnico catalán consideró en aquel momento que Vitor Roque aún no está capacitado para jugar en el Barcelona y por eso no contaba con él.

«La intención no era que Vitor Roque viniera en enero. El plan era que se quedase allí y siguiera creciendo. Se abrió la opción con las lesiones de Gavi y Balde. Para su formación, creímos que era lo mejor. Hay un debate que, para mí, no tiene sentido. Es un jugador en formación. Hay futbolistas que están por delante de él, así lo entiendo yo. Ha pasado toda la vida con futbolistas jóvenes», explicó en su día Xavi.