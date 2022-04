Manuel Pellegrini puede hacer historia con el Betis este sábado en la final de la Copa del Rey y el entrenador chileno habló en la rueda de prensa previa al duelo desde el estadio de La Cartuja. El técnico verdiblanco puso de manifiesto la ilusión que vive el equipo y ciudad por sumar el trofeo 17 años después.

Primer título en España

«Sería un logro muy importante. La gente que vive en Sevilla no ta la expectativa que hay en la ciudad y lo ansioso que está el hincha. Sería un gran logro para la institución. Es una ilusión».

Favorito

«No me incomoda la condición de favorito porque no sé en base a que se es favorito. Si es por la Liga llevamos más puntos pero en presupuesto somos parecidos. En 90 minutos puede pasar cualquier cosa. El equipo va a jugar igual sin ser o no favorito».

Bordalás

«No sé que de manifestaciones me hablas»

¿Irrespetuoso?

«No he oído lo que ha dicho Bordalás. Cada uno tiene el derecho a decir lo que quiera decir. Dije que tenía un estilo de juego definido, físico y fuerte. Nunca he hecho ninguna crítica. No veo problemas en las declaraciones ni para tener una respuesta lejos del contexto futbolístico».

Experiencia

«A través del estilo hemos sido capaces de ser un equipo sólido. Jugaremos ante un rival de un estilo distinto, con todos los estilos se ganan. Hay que jugar con la mente fría y el corazón caliente».

Las palabras del Elche

«Dije que el Elche defendió muy bien sin acciones antideportivas pero no lo comparé con el Valencia. Estaba alabando al Elche y no lo relacioné con el final de la Copa».

¿Entrenar a Brasil?

«No, la verdad es que conmigo no ha hablado nadie. No sé de dónde viene la noticia. Estoy muy contento en el Betis»