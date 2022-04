José Bordalás habló en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey que este sábado Real Betis y Valencia disputan en La Cartuja. El entrenador alicantino disputa el partido más importante de su carrera después de pasar por todas las categorías del fútbol español.

Un momento único

«Es un momento muy importante para cualquier profesional. Es un momento muy bonito del ue vamos a disfrutar. El equipo está muy motivado. Deseoso de que llegara el partido. Es una bonita final.

¿Cómo está el vestuario?

«Somos un equipo joven. Pero les veo muy responsabilizados. Una final siempre es complicada y más teniendo un rival como el Betis, que está haciendo una gran temporada, tiene una gran plantilla y juega prácticamente de local. Somos optimistas de cara al choque de mañana»

Estilo de juego

«Me hace gracia que se siga hablando de eso y que nos acusen de cosas que no son ciertas. Imagino que se dice con el objetivo de condicionar, me parecen irrespetuosas y fuera de lugar. Nunca hice eso, el hablar del juego de un rival, porque les faltaría al respeto. Se falta al respeto a nuestra afición, a una entidad que tiene más de cien años. No tengo nada que decir. El Valencia es el equipo que más faltas recibe de la temporada. Cuando se nos acusa que somos los que más interrumpimos, pues será al revés».

¿Cree que se dice para condicionar al árbitro?

«No voy a insistir en ello. Ha quedado claro mi respuesta a según qué declaraciones. No sé el objetivo».

Pellegrini dijo «a ver cuántas patadas nos dan»

«No he comentado nada de esto con los jugadores. Ustedes lo han visto. Me centro en mi equipo no en lo que digan los rivales que es lo más inteligente».

¿Ha fantaseado con ganar la Copa?

«Todos tenemos fantasías como seres humanos. Conseguir la Copa del Rey sería muy importante no solo para mí sino para la gente, ver sus caras, personas que tienen en el Valencia su vida. Y se lo digo a los jugadores. Hay gente que lo da todo por su equipo y mis fantasías van más en ellos que en él».

Bronco y copero

«En Liga me hubiera gustado estar más arriba. En Copa sí que lo hemos conseguido. Siempre aspiramos a objetivos ambiciosos».

Primera final de Copa

«Mi primera final de Copa del Rey, pero he vivido momentos que eran finales para ascender a Primera división que eran ser o no ser porque te lo jugabas todo. Eran partidos de otro calado, otro torneo. Pero estoy feliz y tranquilo».

Paulista y Thierry

«Los dos están bien. Gabriel está francamente bien, con buenas sensaciones. Y a Thierry lo cambiamos el otro día más que nada para que descansara».

Gayá dijo que había que disfrutar

«Les mando mensajes cada día. Momentos como estos se viven pocas veces. Hay que disfrutarlos y estos momentos se dan pocas veces».

Crítico con los arbitrajes

«Con los arbitrajes no he sido crítico, lo he sido con el VAR».

Sevilla, una ciudad talismán

«El Valencia ha vivido aquí momento muy bonitos. pero estamos en otro momento, con plantillas distintas, pero veremos un bonito espectáculo. Dos equipos listos para el título. Todos están esperando este partido».

Betis, favorito

«La Liga española es de las más competitivas, se dan resultados inesperados. Y a partido único puede suceder cualquier cosa».

¿Qué partido prevé?

«Un ambiente increíble. Eso es lo que visualizo. Si supiéramos el guión o cómo se va a desarrollar… pero el fútbol no deja de sorprendernos. El fútbol mueve millones de personas y es tan atractivo porque es imprevisible. Sé que el ambiente va a ser espectacular y después veremos buen partido».

Una final de Copa con el Valencia

«Siempre imaginas cosas buenas. Me hubiera gustado en Liga estar más arriba. No ha podido ser. Pero en Copa afortunadamente hemos podido estar en la final».

¿A quién quitaría del Betis?

«Tiene magníficos jugadores y mi deseo siempre es que estén los mejores, porque todos los futbolistas quieren estar en momentos como este. Para disfrutar plenamente de un partido de este nivel tienen que estar los mejores».

Mensaje a la afición

«Darles las gracias. Lo de esta mañana ha sido una sorpresa. Un gran número de aficionados despidiendo y alentando a nuestro equipo. Poco les podemos pedir y le tenemos que dar».