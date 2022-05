El nombre de Tom Henning Ovrebo se quedó grabado a fuego en la historia del Chelsea tras el escándalo de las semifinales 2009, en el duelo ante el Barcelona en Stamford Bridge. Este viernes 6 de mayo se cumplen 13 años de aquel robo al Chelsea. El ex árbitro noruego se ha pronunciado sobre las acciones polémicas de aquel encuentro que acabó con los azulgrana pasando a la final gracias al gol de Andrés Iniesta.

Precisamente sobre el gol del albaceteño habló Ovrebo, que reconoce que sin ese tanto todo habría sido más fácil: «Estoy seguro de que el final del partido hubiera sido más fácil para nosotros como árbitros si ese gol no se hubiera marcado. El Chelsea habría llegado a la final y sus seguidores hubieran ido al pub y hubieran dicho: deberíamos haber tenido quizás dos o tres penaltis a favor… pero eso no importa esta noche porque llegamos a la final».

Al colegiado noruego todavía le persiguen los fantasmas de aquellos penaltis no señalados, y admite que debió señalar al menos un penalti a favor del equipo dirigido por José Mourinho: «No creo que los fans del Chelsea tengan razones para reclamar cuatro o cinco penaltis, pero creo que todo el mundo sabe que el fútbol y las leyes del juego saben que se debería haber concedido un penalti (al Chelsea)».

Ovrebo cree que con el VAR el partido habría sido diferente. «Esto pasaba, especialmente antes del VAR. A veces te pierdes un penalti, a veces te pierdes una tarjeta roja o una decisión crucial. Y creo que todo el mundo que sabe de fútbol sabe que tendría que haber pitado un penalti», explica el árbitro del polémico encuentro entre Chelsea y Barcelona en una entrevista concedida a Sportsmail

Respecto a qué penalti debió señalar, el noruego no quiso mojarse y lo deja todo a la especulación: «Pueden especular sobre cuál de las acciones podría haber sido penalti. No daré la respuesta concreta sobre esto porque no tengo la respuesta correcta. Solo tengo mi percepción sobre esto». Lo cierto es que Stamford Bridge terminó muy cabreado con un Ovrebo que se vio superado. De hecho ese gol de Iniesta permitió al Barça clasificarse para una final en la que acabaría conquistando la Champions.

«En un partido como este cuando tienes muchas acciones que podrían ser penalti, a veces te preocupas por no ser engañado por un equipo. Eso puede que me influyera en mi percepción de manera negativa. Se te puede meter en la cabeza, pero es importante para un árbitro y para su equipo tener atención. Eso no es fácil todo el tiempo, nos centramos en la siguiente situación y no puedes pensar mucho en lo que ya ha pasado antes», concluyó.