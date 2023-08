Oblak arranca su décima temporada en el Atlético, un registro sin precedentes que le convierte, con mucha distancia, en el portero más longevo de la historia del club. Totalmente recuperado de los problemas de espalda que le dejaron en la enfermería en los ocho últimos partidos del pasado curso, el esloveno se ha ganado el derecho a ser considerado el mejor guardameta que ha pasado nunca por el Atlético. Décimo jugador rojiblanco en número de partidos disputados, esta temporada dejará atrás a muchas leyendas colchoneras, si las lesiones le respetan. La primera de ella, Fernando Torres, a 12 encuentros sólo de distancia.

16 millones de euros pagó el Atlético en julio de 2014 por un portero totalmente desconocido, de apenas 21 años de edad, que venía de ganar el triplete con el Benfica. Jan Oblak llegó con la etiqueta de sustituto de Courtois, que le había dejado el listón muy alto, y sus comienzos no fueron precisamente esperanzadores. En El Pireo, en el primer partido de Champions ante el Olympiakos, no estuvo afortunado y encajó dos goles bastante parables. Volvió al banquillo en beneficio del mallorquín Miquel Ángel Moyà y muchos pensaron que su paso por el Calderón sería efímero. No podían ni imaginarse lo equivocados que estaban.

Una lesión de Moyà posibilitó el regreso de Oblak bajo los palos y desde entonces ya no hubo quien lo moviera. El partido de vuelta de semifinales de Champions ante el Bayern, en el que le paró un penalti a Thomas Müller, coronó a un portero al que pronto los rivales empezaron a mirar con máximo respeto. No había ya la menor duda: el Atlético había fichado al mejor portero del mundo.

Ganador de cinco trofeos Zamora, campeón de Liga con el Atlético en 2021, finalista de Champions en 2016..Oblak llega este lunes al primer partido de la temporada con unos números increíbles: ha jugado 392 partidos con el equipo de Simeone y ha sido titular…en 391. Uno tras otro sus suplentes han ido abandonado la plantilla, hartos de estar a su sombra. En marzo de 2020 en Liverpool, muy pocos días antes de que se declarara la pandemia, el mundo entero fue testigo de una actuación sin parangón que fue decisiva para que los rojiblancos accedieran a cuartos de final de la Champions.

Para entender la importancia de Oblak en la historia rojiblanca un dato es suficiente: con 392 partidos es el portero con más presencias en la meta colchonera. El segundo, Abel Resino, llegó a 303. El lunes la diferencia entre ambos será de 90 encuentros. Ha jugado 148 partidos más que Molina, 159 más que Madinabeytia y 179 más que Miguel Reina. No hay discusión posible sobre su liderazo en el el podio de guardametas.

Si las lesiones le respetan Oblak pasará este año del medio centenar de partidos. Si es así dejará atrás a Calleja, Arteche, Gabi y Fernando Torres y saltará a la sexta posición, muy cerca ya del medio millar de encuentros, que alcanzaría si todo sale bien en la temporada 24-25. No cabe duda de que el Atlético tuvo buen ojo cuando le fichó del Benfica en 2014. Lástima que con Joao, que venía del mismo sitio, no haya sido igual.