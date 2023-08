El agujero negro de Joao no tiene fin. El portugués es el único jugador de la plantilla del Atlético que no ha disputado aún ni un solo minuto en la gira mundial que ha llevado a cabo el equipo en Corea, México y Estados Unidos. Su última oportunidad será en la madrugada del domingo ante el Sevilla en San Francisco. Mientras, se acerca el inicio de la Liga y sigue sin haber ofertas por él, después de que fracasara estrepitosamente el órdago que lanzó para irse al Barcelona.

«Ayer volvió a entrenar con el grupo y ojalá pueda mejorar de las molestias que no le dejaron jugar en ningún partido y que se vaya sintiendo mejor para poder acompañarnos”, dijo Simeone tras el choque de ayer ante la Real Sociedad para justificar de cara a la galería la nueva ausencia del portugués, que al final apareció en el césped para realizar ejercicios físicos en solitario. Sin embargo el problema es más profundo: a Joao nadie quiere volver a verle vestido de rojiblanco y él mismo parece haber arrojado también la toalla.

Desde su vuelta al Atlético tras su frustrada cesión al Chelsea lo ha intentado todo, pero sin éxito: primero mostró su descontento en el stage de Los Ángeles de San Rafael con varios gestos que no pasaron desapercibidos, entre ellos arrojarle una camiseta a su compañero Lemar, luego manifestó públicamente su deseo de fichar por el Barcelona, encontrándose de inmediato las puertas del Camp Nou cerradas para él, lo que provocó además que todos los sectores del Atlético se le pusieran en contra, comenzando por Simeone, que dijo en rueda de prensa que «nadie está por encima del club», y finalmente ha sido un alma en pena en la gira, afectado sin duda porque debía estar convencido de que Laporta le acogería con los brazos abiertos. En su situación actual parece no haber marcha atrás. Difícilmente la afición va a entender que vuelva a vestir la camiseta rojiblanca.

Mendes intentó a la desesperada forzar un trueque con el Benfica metiendo en la operación a Gonçalo Ramos, pero la operación era ruinosa para el Atlético, que prácticamente perdía todo lo invertido por Joao. Ramos, además, va a fichar en las próximas horas por el PSG, otro de los equipos que tampoco han mostrado el menor interés por el menino.

A diez días del debut liguero ante el Granada la situación no puede ser peor. Si no surge nada de aquí al 31 de agosto el Atlético no tendrá más remedio que inscribirle y tratar como sea de reconducir la situación, pero esa no es la solución a la que aspiran ninguna de las dos partes, que desean cuanto antes romper el vínculo que les ha unido estas cuatro últimas temporadas.