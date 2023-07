Joao Félix no tiene ninguna oferta en firme para salir del Atlético… ni cedido

La situación de Joao Félix en el Atlético de Madrid se enquista. Ninguna de las partes quiere seguir vinculada a la otra, pero nadie lo arregla. Simeone no le quiere en la plantilla, el jugador no quiere estar con El Cholo y el club asume su marcha como el mal menor. Pero hay un problema: Joao Félix no tiene ninguna oferta, al menos que le interese, para salir del club rojiblanco ni siquiera como cedido. Sus coqueteos con el PSG y con el Barcelona, de momento, se han quedado en nada.

Un entrenamiento primero y luego dos sirvieron para mostrar bien a las claras que Joao Félix no tiene ningún futuro en el Atlético, al menos mientras Simeone esté al mando. Las caritas del jugador luso, obligado a incorporarse a la disciplina rojiblanca al no haber encontrado equipo en el primer mes de mercado, valían más que un libro de tres tomos para explicar una incomodidad que ni siquiera se preocupa en ocultar.

Joao Félix no quiere estar en el Atlético de Simeone y Simeone no quiere que Joao Félix esté en su Atlético. Y para colmo el Atlético asume que entre Simeone y Joao Félix se queda con Simeone. El problema, el gran problema, es que el jugador luso no encuentra, o al menos no ha encontrado todavía, una oferta que le seduzca para salir del equipo rojiblanco.

Mendes se desespera con Joao Félix

Jorge Mendes se afana para buscar equipo a Joao Félix y ha centrado sus esfuerzos en el PSG. El equipo parisino, que ha perdido a Messi y podría quedarse sin Neymar ni Mbappé este mismo verano, está en plena transición de modelo en busca de nuevos cracks jóvenes que puedan reconstruir el equipo. Pero el problema es Luis Enrique, el nuevo técnico del PSG, que no ve nada clara la llegada de Joao Félix.

Pero Luis Enrique no es el único que duda de Joao Félix. Con las puertas de la Liga –aunque la opción de la cesión al Barcelona no para de intentarse– y del Calcio cerradas por el salario del jugador, al luso sólo le queda la Premier, la competición futbolística más rica del mundo, más allá de Arabia. Sin embargo, el poso que dejó Joao Félix en la liga inglesa en sus meses de cesión al Chelsea le ha alejado del foco de los grandes equipos, por lo que el luso tendría que conformarse con uno de los clubes de la clase media de la Premier, de esos que no participan en la Champions ni en la Europa League.