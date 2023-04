La petición de Joao Félix que alegrará a Simeone

El futuro de Joao Félix marcará el devenir del mercado de fichajes de verano del Atlético de Madrid. El jugador portugués se marchó cedido al Chelsea en este mercado de invierno y desde entonces se ha visto la mejor versión del conjunto rojiblanco. Ahora, el delantero de 23 años habría tomado una decisión que alegrará más que nunca al Cholo Simeone.

Y es que el actual jugador del Chelsea, que llegó cedido por una cantidad cercana a los 2o millones de euros por estos seis meses de temporada, estaría dispuesto a continuar un segundo año de cesión en el equipo londinense. No obstante, esta decisión no estaría sólo en sus manos, sino que la llegada del próximo entrenador marcará también el devenir de su futuro como futbolista.

Todo hace indicar que será Mauricio Pochettino el encargado de ocuparse del banquillo de Stamford Bridge la próxima temporada, por lo que será el argentino quien tenga la última decisión sobre el portugués. Todo haría indicar que Joao regresará al Atlético después de que el Chelsea se negara a pagar los 1o0 millones de euros que reclama el equipo rojiblanco. Tiene contrato hasta 2026, es decir, tres campañas más.

Uno de los motivos por los que Joao Félix desea quedarse un año más en Londres es por la falta de entendimiento con el propio Simeone. Y es que el argentino ha mandado varios mensajes ocultos durante estos meses donde el portugués podría ser uno de los destinatarios. «Para sentir y querer este club, lo tienes que entender y en el momento que lo entiendes te haces parte de este club. Y toda esta gente que estaba fuera ahí fue la que hizo crecer en todos estos años a un club maravilloso, a un club que hay que quererlo y hay que sentirlo, pero primero entendiéndolo», dijo Simeone tras el partido ante el Mallorca.

Por lo tanto, será vital la decisión del próximo entrenador sobre el futuro de Joao Félix, que, según informa el diario inglés The Sun, no le importaría quedarse en Londres pese a no clasificarse para la próxima edición de la Champions League.

El Atlético no lo regalará

Un segundo año de Joao Félix en el Chelsea daría ciertas alas para el Atlético de Madrid y para el Cholo Simeone, especialmente en lo económico ya que no se encargaría de su sueldo, que no es poco. Además, se mantendrían las mismas condiciones y el conjunto londinense pagaría una cifra cerca a los que ya pagó el pasado enero por la cesión (20 millones).

Con esta nueva cesión, Joao Félix tendría una nueva oportunidad en la Premier League para demostrar todo su potencial y tratar de convencer al Chelsea para pagar los 100 millones de euros que reclama el Atlético. Además, el club colchonero ganaría tiempo con un futbolista al que no pretender regalar.