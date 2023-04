Simeone: «Si no entiendes el Atlético es mejor no venir a este equipo»

El Cholo Simeone atendió a los medios de comunicación en sala de prensa al acabar el encuentro. El técnico analizó la victoria del Atlético frente al Mallorca y habló del buen rendimiento del equipo, el cambio de dinámica tras el Mundial, el gol de Morata, su gesto pidiendo al público que siguiera animando tras el tercer tanto y lo que sintió al final al ver a las leyendas del club reunidas con motivo de la celebración del 120 aniversario.

Morata

«Álvaro es un jugador muy importante para nosotros. Estaba convencido que en el segundo tiempo haría un gol. Se lo dije. En las dificultades se crece y aparece cuando el equipo lo necesitaba y él más necesitaba al equipo. Nos pone muy contento su gol porque le generará entusiasmo e ilusión para este final de temporada».

Cambio de dinámica y remontada

«Me pone orgulloso el poder haber dado vuelta a una etapa no muy buena. El grupo no respondía, el grupo no daba lo máximo, nosotros no podíamos ayudarlos a salir de esa situación, pero vino el parón y eso nos vino bien a todos. A partir de ahí se vio lo que veníamos haciendo desde hace 11 años: mucha fortaleza defensiva, crecimiento enorme de muchos futbolistas, una mejora del entrenador y acompañamiento de la gente porque en la primera parte estuvo muy poco. Cuando las situaciones se van encontrando y las cuatro patas se ponen firmes, todo va mejor».

Gesto al público para que animara

«Venimos haciendo un trabajo muy bueno. Los futbolistas están haciendo un buen trabajo. No es fácil darle la vuelta a esta situación como han hecho e igual que está la crítica, hoy el estadio era maravilloso con todas las banderas, los ex futbolistas, las chicas, los jugadores de balonmano… Quedará para la historia».

120 aniversario

«Yo tengo una idea como jugador y como entrenador de que es así. Para sentir y para querer este club primero lo tienes que entender. En el momento que lo entiendes eres parte de este club. Toda esta gente hizo crecer en todos estos años a un club maravilloso que hay que sentirlo y quererlo. Es un club que hay que quererlo y sentirlo, pero primero entiéndelo porque si no lo entiendes es mejor no venir a este equipo».