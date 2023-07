Simeone sentencia a Joao Félix y le manda a entrenar con los canteranos

El Atlético de Madrid 2023-24 ha echado a rodar en Los Angeles de San Rafael y lo ha hecho ya con los internacionales. Entre ellos se encontraba Joao Félix, que no cuenta para Simeone y ya ha recibido el primer mensaje por parte del Cholo. El futbolista portugués fue relegado a entrenar con los canteranos en el tramo final de la sesión, cuando el técnico preparó un partidillo de once contra once.

La sesión ha comenzado con media hora de gimnasio, físico y algo de balón para terminar con el partidito de once contra once. Ahí fue cuando Joao Félix comprobó su realidad, que no entra en los planes de Simeone. Tanto el portugués como Lodi se ejercitaron al margen, en un rondo junto a los canteranos Carlos Martín, Gimesra y Kostis.

De momento, el luso se ha incorporado a la pretemporada con el Atlético a la espera de que se resuelva su futuro. Ahora mismo Joao se encuentra sin dorsal después de que el club le haya devuelto el 7 a Antoine Griezmann tras la magnífica temporada que hizo el francés el año pasado. Respecto a su futuro, en Portugal señalan que el Benfica sueña con el regreso del delantero portugués este verano.

Lo cierto es que el Cholo ha dejado muy claro que Joao Félix no entra en sus planes. El luso llegó a la localidad segoviana en un autobús junto al resto de internacional. Hasta Carrasco que aterrizó sobre la bocina fue incluido en uno de los dos equipos para el partidillo. No obstante, aunque luego el preparador argentino hizo cambios y les dio la oportunidad tanto a él como a Lodi, quedó claro que estos futbolistas no tienen sitio en este Atleti donde sí cuenta Morata, cuyo futuro todavía está en duda pero trabaja como uno más a la espera de que toda se resuelva.