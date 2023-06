El trueque que quiere Mendes: Joao Félix al Barça y Ansu Fati al Atlético

Jorge Mendes, agente de Joao Félix y Ansu Fati, quiere solucionar la complicada situación de ambos jugadores con un trueque entre el Atlético y el Barcelona. Joao Félix vestiría de azulgrana y Ansu sería rojiblanco. El superagente portugués movería así a dos de sus jóvenes promesas que parecen estacadas.

«Jorge Mendes tiene en su cabeza un posible trueque en el que Ansu Fati vaya al Atlético de Madrid y Joao Félix al Barça. Joao gusta mucho a Xavi Hernández. No digo que se vaya a hacer, digo que es el sueño de una noche de verano de Jorge Mendes que es el que controla a los dos jugadores. Tiene parte de los derechos de Joao y controla a Ansu como es público y notorio», aseguró el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

La única fórmula viable para mandar a Joao Félix al Barça y a Ansu Fati al Atlético sería una doble cesión porque ni los azulgranas ni los rojiblancos asumirían el precio de un traspaso de dos futbolistas que en su día fueron las joyas de sus coronas, dos de los jugadores con más potencial del mundo, pero que a día de hoy están absolutamente estancados y con un valor de mercado irrisorio.

Según Transfermarkt, Joao Félix vale hoy 50 millones, menos de la mitad de los 120 kilos que pagó el Atlético al Benfica por su fichaje en el verano de 2019. Ansu Fati tiene un valor de mercado de 35 millones, lejísimos de la oferta de 120 que puso sobre la mesa hace un par de veranos el Manchester United y que el Barcelona rechazó para darle el diez de Messi.

El sueldo de Joao Félix

El mayor escollo para cerrar la operación es el salario de Joao Félix, que no tendría fácil encaje dentro de la masa salarial libre que le queda al Barcelona. Sin embargo, la relación de Jorge Mendes con Miguel Ángel Gil y Laporta y los precedentes de intercambio de cromos entre ambos clubes no lo hacen imposible.

No sería la primera vez que Barcelona y Atlético pusieran en marcha el puente aéreo de jugadores. En las últimas temporadas los casos de Luis Suárez y Griezmann, que hizo el viaje de ida y vuelta, son claros ejemplos de dos clubes que no tienen ningún reparo en intercambiarse jugadores. Deportivamente a Xavi le encaja a la perfección un futbolista como Joao Félix en su estilo de fútbol, igual que a Simeone no le importaría tener a sus órdenes a un jugador versátil y con gol como Ansu Fati.