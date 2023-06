El Barcelona presiona a Ansu Fati para forzar su salida

Ansu Fati tiene pie y medio fuera del Barcelona. No porque él quiera, sino porque el conjunto azulgrana le ha comunicado a su representante, Jorge Mendes, que no cuenta con él de cara a la próxima temporada. En el caso de que el canterano se niegue taxativamente a salir este verano, ya sabe de primera mano que tendrá menos minutos incluso que este presente curso. Las prisas se acentúan cuando el conjunto azulgrana debe realizar por lo menos una venta importante para demostrar a la Liga que está comprometido con el Plan de Viabilidad presentado recientemente.

Y es que el Barcelona está a la espera de recibir el ‘OK’ de la Liga sobre el Plan de Viabilidad presentado hace pocas semanas. Para ello, el club azulgrana debe vender y reducir considerablemente los gastos en unos 200 millones de euros. Con el objetivo de traer de vuelta a Leo Messi a ‘can Barça’, Joan Laporta y su directiva tratan de convencer a Ansu Fati para que acepte una salida este mismo verano.

Pero las condiciones no son nada sencillas. El club debe vender y recibir una gran cantidad de dinero. El club tasa al jugador en unos 60 millones de euros, pero no hay prácticamente ningún club europeo que esté dispuesto a pagar esa cantidad por un jugador que ha tenido un papel residual esta temporada. Además, las operaciones de rodilla sufridas en los últimos años no han ayudado a la progresión del joven delantero, sino todo lo contrario.

Uno de los equipos que sí estaría dispuesto a ello es el Wolverhampton, club en el que Jorge Mendes tiene gran poder a la hora de decidir los fichajes. Pero la realidad es que Ansu Fati no quiere dar un paso atrás en su carrera deportiva. El ’10’ está haciendo oídos sordos a un posible trueque con Ruben Neves y 30 millones de euros. Además, el superagente portugués le habría prometido llevarle en dos años a un grande de la Premier League, pero el jugador se muestra escéptico ante esta promesa.

’10’ de Messi

Para darle más relevancia al asunto, Ansu Fati, como bien sabemos, porta el dorsal 10 que llevó Leo Messi durante tantos años en el Barcelona. Un pequeño problema que podría suceder si el argentino acaba recalando en el conjunto azulgrana y el español se niega a salir del club. No obstante, no parece que el joven delantero se opusiera a cederle de nuevo el gran dorsal y coger este otro libre.