El Barcelona está poniendo toda su maquinaria a punto para tratar de fichar de nuevo a Leo Messi. El club azulgrana está a la espera de recibir el OK de la Liga sobre el Plan de Viabilidad presentado recientemente de cara a los próximos dos años. Por el momento no hay respuesta, pero existen ciertas reticencias por parte de la patronal sobre este Plan presentado por la directiva culé. Mientras tanto, Leo Messi está siendo presionado peligrosamente por su ex club.

Y es que en los últimos días se han podido ver algunas declaraciones tanto de Xavi Hernández como de Joan Laporta, así como de Jordi Cruyff sobre el futuro de Leo Messi y la decisión de este a la hora de elegir su próximo destino. «Depende de él si quiere venir al Barça. Muchos culés quieren que vuelva y corean su nombre, ahora ya depende de él en un 99%», ha dicho Xavi Hernández recientemente. «La respuesta es de él. Ya sabes cómo va. A día de hoy, dependerá de él y del faír play. Esa pregunta hay que hacérsela a él», dijo Jordi Cruyff.

Bien es cierto que el deseo de Messi es el de volver a vestir la camiseta azulgrana. Su futuro aún no lo puede decidir ya que la Liga, como comentamos, sigue estudiando el Plan de Viabilidad presentado en las últimas semanas. Por ello, su regreso al Barcelona está sujeto única y exclusivamente a la situación financiera del club. No obstante, es el club azulgrana el que está haciendo ver que todo depende del argentino.

Pero más allá de la realidad, depende del propio Barcelona y no de Messi como ellos hacen ver. El club podría darle un salario muy bajo en comparación con lo que ganaba hace tres años, pero eso no sería problema para el jugador. Ahora, en el caso de que el club catalán no pueda acometer el fichaje de su ex jugador, Leo Messi podría quedar como el culpable de este culebrón.

Situación delicada

Pese a la marcha de Jordi Alba y Busquets, con dos de los salarios más altos de la plantilla, el fichaje de Leo Messi sigue antojándose complicado. Bien es cierto que todo hace indicar que el club podrá inscribir a Gavi, Araujo y compañía, los fichajes aún están muy en el aire.

Aunque Xavi Hernández haya declarado en varias ocasiones que la prioridad es fichar a un sustituto de Sergio Busquets, en la posición de ‘5’, todas las llegadas estarán condicionadas por el posible regreso o no de Messi. Las próximas semanas serán claves para conocer el futuro del argentino, pero en gran parte depende del ‘OK’ de la Liga y el Plan de Viabilidad presentado.