Jorge Mendes tiene ante sí una misión (casi) imposible: encontrar un equipo a Isco que al malagueño –y a su pareja– le encaje en sus preferencias y que esté dispuesto a pagarle un salario de estrella. Después de que el futbolista rechazara suculentas ofertas de Turquía y de Arabia, el superagente portugués había encontrarle un destino: el Unión Berlín. Sin embargo, su fichaje se torció con el reconocimiento médico pasado y ahora Isco vuelve a estar compuesto y en el paro.

Las puertas de la MLS también están cerradas para Isco porque el cupo de jugadores franquicia (los que están exentos del límite salarial) ya está completo hasta junio. El Konyasport de la Liga turca, el último equipo que se interesó por Isco, ha acabado firmando a Alejandro Pozuelo, otro español que viene precisamente de Estados Unidos.

Ya le ocurrió en verano y la historia se ha repetido en esta ventana de mercado. Isco no encuentra un equipo que le quiera y que a él (y a su pareja) les guste para emprender una nueva aventura. En la Liga española no tiene encaje a pesar de haber reducido sus pretensiones económicas casi al 70% de lo que cobraba en el Real Madrid. Los clubes de la Liga de Tebas, asfixiados por un delirante control salarial, ni pueden ni quieren pagar el salario de un futbolista al que han cogido la matrícula hace tiempo.

Isco tuvo que esperar a la última semana del mercado para poder firmar por el Sevilla a pesar de contar a su favor con el aval de Lopetegui. Se pasó el verano compuesto y sin equipo, entrenándose en solitario en Instagram. La abrupta salida de Julen del equipo hispalense era el principio del fin de la aventura de Isco en el Pizjuán. Con Sampaoli no cuajó y con Monchi casi acaba llegando a las manos. Al final, rescisión de contrato y otra vez a buscar equipoi

Isco, a la aventura

Con las puertas de la Liga cerradas a Isco sólo le queda la opción de hacer las maletas y dejar España, pero siempre le costó emigrar. En sus buenos tiempos como estrella incipiente del Málaga tuvo cerrado su traspaso al Manchester City de Pellegrini, pero se cruzó el Real Madrid en su camino y era más cómodo coger el AVE que un vuelo internacional. Hizo carrera de blanco pero pudo haber sido más si hubiera tenido un puntito extra de regularidad y sacrificio.

Ahora, con 30 años y después de tres temporadas y media con muchas más sombras que luces, Isco se ve en la tesitura de elegir bien dónde continuar su carrera. Jorge Mendes ya no sabe qué ofertas presentarle porque lo ha intentado mover sin éxito en la Premier, el Calcio y hasta la Ligue One francesa. A Isco, al ser un jugador libre, no se le agota el tiempo, pero la falta de propuestas atractivas empieza a poner nervioso no sólo al jugador, sino también a su representante.