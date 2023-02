Isco Alarcón se encuentra sin equipo. El día del cierre de mercado todo hacía indicar que el de Arroyo de la Miel jugaría en el Unión Berlín, al menos, lo que resta de temporada. La operación se vio frustrada, además de por el factor económico, por el estado físico del malagueño que fue clave en la rotura de las negociaciones.

Isco junto a Jorge Mendes exigió una cantidad mayor de dinero que la que habían acordado en una primera instancia. Esto sucedió porque el futbolista recibió la noticia de que no iba a ser incluido en la lista de la Unión Berlín para la Europa League hasta que se conocieran los resultados de las pruebas médicas. Ese fue el momento en el que todo se torció, de hecho, Isco se enteró de esto mientras llevaba a cabo su reconocimiento médico.

En primer lugar, tanto el futbolista como el club habían acordado un contrato de un año y medio de duración en el que iba a cobrar algo más de un millón con el añadido de una prima de fichaje de alrededor de un millón y medio de euros. Además, el Unión Berlín facilitó una futura cláusula de rescisión de cara a un segundo curso. Dicha cláusula no prosperó porque el club no accedió a abonar esa segunda prima ya que era algo que no se había acordado previamente.

La información que desveló el diario Bild es que este fichaje no sólo se frustró por una razón económica, sino que las pruebas físicas realizadas no dejaron satisfechos al Unión Berlín. «Nos hubiera gustado tener a Isco con nosotros, pero tenemos nuestros límites. Hoy se han superado, en contra de lo acordado anteriormente, por lo que el fichaje no se llevará a cabo», dijo Oliver Ruhnert, director deportivo del conjunto berlinés.

Por su parte, el propio Isco afirmó que todo el revuelo que se ha formado en torno a su fichaje frustrado son «cosas que pasan en el fútbol». Lo que está claro es que el nombre mediapunta ex de Sevilla y Real Madrid actualmente ronda por equipos de una talla menor a los que ha pertenecido durante su carrera como futbolista.