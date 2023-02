Monumental troleo del Leipzig al Unión Berlín por Isco

El fichaje de Isco por el Unión Berlín se frustró en el último momento. Cuando estaba todo acordado y listo para que el malagueño estampara su firma con el segundo de la Bundesliga, una de las partes cambió las condiciones del acuerdo y eso hizo que se rompieran las negociaciones. Esto ha hecho que el Leipzig, que descartó al jugador por dudas con su estado físico, se mofe del conjunto berlinés en redes sociales.

El Unión Berlín disputó un partido de la Copa alemana ante el Wolfsburgo el pasado martes y al poner el tuit con la imagen del 11 titular, sin el español lógicamente, el Leipzig le respondió con ironía: «¿Isco?». Dicen que una imagen vale más que mil palabras pero en este caso una palabra fue más que suficiente para que se produjera un troleo histórico. La respuesta acumula más de 3.000 likes y 400 retuits en apenas unas horas.

Tradition? — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 31, 2023

No obstante, la cosa no se quedó ahí. El equipo berlinés contraatacó rápidamente y replicó al Leipzig con un comentario que se hizo viral enseguida: «¿Tradición?». Esta respuesta cuenta ya con más de 40 mil me gustas y 3.000 retuits. Hasta el Wolfsburgo, rival del Unión Berlín en el duelo copero disputado el martes, se metió en la batalla tuitera mediante un GIF en el que se asombra con la respuesta del conjunto de la capital. Poco después se uniría el Mainz 05 a la conversación que apuesta por los emojis de palomitas.

El frustrado fichaje de Isco ha traído cola. El director deportivo del equipo, Oliver Ruhnert, explicó los motivos que llevaron a romper las negociaciones: «Nos hubiera gustado tenerlo con nosotros, pero tenemos unos límites. Hoy se han superado, en contra de lo acordado anteriormente, por lo que el fichaje no se llevará a cabo». El malagueño se volvió a Sevilla después de ver cómo se torcía todo tras pasar la revisión médica.