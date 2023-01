Bombazo: se rompe el fichaje de Isco por el Unión Berlín tras pasar las pruebas médicas

El futuro de Isco Alarcón ha dado un giro radical. El futbolista malagueño estaba a punto de cerrar su incorporación al Unión Berlín pero las negociaciones se han roto a última hora. El centrocampista iba a firmar hasta el año 2024 con el conjunto alemán pero el acuerdo se ha truncado tras pasar las pruebas médicas.

El ex internacional español había pasado el reconocimiento médico con el segundo de la Bundesliga en la mañana de este martes y se esperaba que a lo largo del día se hiciera oficial su llegada. Sin embargo, finalmente no se producirá la que iba a ser una de las bombas del mercado. Al parecer, las condiciones del acuerdo han cambiado con respecto a lo que habían negociado inicialmente y, salvo sorpresa, el ex del Sevilla seguirá sin equipo al cierre de este mercado de fichajes.

El club alemán emitió un breve comunicado en redes sociales informando de los motivos que les han llevado a descartar el fichaje de Isco: «Nos hubiera gustado tenerlo con nosotros, pero tenemos unos límites. Hoy se han superado, en contra de lo acordado, por lo que el fichaje no se llevará a cabo».

El interés de los aspirantes al título en la Bundesliga comenzó en la previa al derbi de Berlín ante el Hertha con unas declaraciones por parte del presidente del segundo clasificado de la Bundesliga, Dirk Zingler, donde afirmó estar orgulloso porque «si Isco está vinculado con nosotros, es que hemos hecho muchas cosas bien. Eso nos honra. Uno de nuestros puntos fuertes es que trabajamos con confianza en el interior sin que salga mucho».

En esas mismas declaraciones, Zingler reconoció que los jugadores del equipo bromeaban sobre la posible llegada del malagueño: «Los jugadores bromeaban en el entrenamiento». Y es que los rumores se desataron a raíz de la victoria de este particular equipo alemán en el derbi por 0-2. Su capitán, Christopher Trimmel, subió a sus redes sociales una imagen dedicándole la victoria al ex del Sevilla: «Esto va por tí, Isco», a lo que el jugador respondió con un emoticono de fuerza.

Fue a partir de ese momento cuando se desataron todos los rumores sobre la posible llegada del ex del Real Madrid a Alemania. Cuando todo estaba listo para anunciar su fichaje se han cambiado las condiciones del acuerdo, y eso ha provocado que se trunque la llegada del de Benalmádena a una liga donde, por sus características, le venía como anillo al dedo y donde trataría de disputarle de tú a tú la Bundesliga al todopoderoso Bayern de Munich, con tan solo un punto de ventaja.