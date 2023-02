Isco Alarcón sigue libre y prácticamente cualquier opción es vista con buenos ojos por el malagueño actualmente. Desde que se frustró su marcha a Alemania, los rumores sobre el próximo equipo del centrocampista no cesan, aunque todos ellos proceden de lugares lejanos a nuestro país. Tras su breve paso por el Sevilla, Isco quedó libre el pasado 21 de diciembre y desde entonces Jorge Mendes, su representante, no ha parado de buscarle destino.

Su acomodo podría hallarse en Turquía, concretamente en el Konyaspor, equipo que ya ha comenzado las negociaciones para firmar al del Arroyo de la Miel. Tras su periplo por España en equipos como Valencia, Málaga, Real Madrid y Sevilla, al jugador no le queda otra opción que emprender una nueva aventura lejos de nuestras fronteras. Todo hacía indicar que su destino iba a ser la capital de Alemania y que donde disputaría el resto de la temporada en marcha sería el Unión Berlín. Esta opción se evaporó el último día de mercado y ahora su destino parece ser la ciudad de Konya.

El vicepresidente del Konyaspor, Mehmet Akcan, confirmó que se están llevando a cabo las negociaciones entre su club y el malagueño.»Es correcto estamos en un proceso de negociación con Isco. Puedo decirlo, los diálogos van bien. Todavía no tenemos la certeza de si llegamos a un acuerdo, si no lo diríamos abiertamente. Estamos haciendo todo lo posible para cerrar el fichaje. Tenemos de tiempo hasta el día 8 de este mes, pero creo que va a quedar todo resuelto con Isco, en un sentido u en otro, lo antes posible. Ahora tenemos una oportunidad para cerrar este fichaje. Somos positivos», afirma Akcan dijo a As.

Además de al Konyaspor, sus intermediarios también ofrecieron al jugador al Fenerbahçe, conjunto que a día de hoy dirige Jorge Jesús. El mercado de traspasos en Turquía está aún por cerrarse y hasta el próximo 8 de febrero se puede decidir el futuro de Isco Alarcón.