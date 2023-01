Javier Tebas repasó la actualidad del fútbol español como los insultos y amenazas a Vinicius en la previa al derbi de Copa del Rey, las posibilidades para inscribir jugadores del Barcelona o el fenómeno de la Kings League de Gerard Piqué a la que catalogó como un «circo» hace varias semanas. También tuvo palabras para el comunicado de Gil Marín tras la eliminación del Atlético contra el Real Madrid. El máximo mandatario de la patronal estuvo presente en la gala de la Asociación de Prensa de Madrid y dejó varios titulares sobre los temas que rodean al fútbol español.

Carta de Gil Marín

«No creo que los árbitros beneficien al Real Madrid. Gil Marín no se refirió a los árbitros sino a un entorno mediático que se da siempre con los grandes. Me llamó la atención lo que dijo Iturralde de ese ‘autobús blanco’, porque criticaba a Gil Marín pero decía que había ese autobús… Se sacaron algo de contexto, pero estoy convencido de que los árbitros no benefician ni al Madrid ni a ningún equipo».

Sorpresa por el comunicado

Los comunicados de los clubes no me sorprenden. El Atlético y su consejero delegado tienen derecho a opinar lo que quieran y además con algo que creo que no tiene que ver con los árbitros, sino con la presión mediática que se genera alrededor de los grandes. Pasa en Barcelona con los medios, en Madrid…

Actos de racismo

«Nosotros hemos denunciado en los juzgados porque no estamos de acuerdo con algunas opiniones de las Fiscalías en anteriores casos. En el caso de Vinicius en Valladolid, en Bilbao… Animamos a los clubes que vean que sus jugadores son perjudicados por insultos racistas, que nos acompañen en los juzgados. Animo al Real Madrid que nos acompañe en la denuncia por lo de Vinicius».

Fichajes del Barça

«El tema de no inscribir a Gavi viene como consecuencia de que tiene efecto la temporada que viene. Para el próximo año se le puede negar porque el Barça tiene un déficit de más de 200 millones para esa próxima temporada. No parece oportuno. Ahora tienen una cantidad por los ahorros por Piqué y Memphis. El Barça debe decidir, pero es importante recordar lo que dijo el vicepresidente del Barça en las asambleas, que tienen que disminuir la masa salarial. Creo que de 600 a 400 o un poquito más, a ver cuándo empezamos».

Dani Alves

«Consternado. Cada uno tiene que pagar si se prueban los hechos con sus consecuencias. Estas cuestiones no son una broma, no son un juego de noche. Si ha cometido, como así parece, una violación, que el peso de la ley caiga sobre él».

Kings League

«Me parece muy bien por parte de Ibai, de Piqué… pero es un fenómeno de youtubers. ¿Por qué no hubo ayer Kings League? Porque hubo un evento de youtubers en México. Me alegro de que les vaya muy bien, pero no tiene nada que ver con nosotros».

Liga Impulso

«Muy contento por el proyecto de LaLiga Impulso. La venta centralizada y el control económico son de los proyectos más importantes en la historia del fútbol profesional. Permiten una inversión muy importante en todos los clubes y adelantar otras que orgánicamente hubieran tardado 15 o 20 y permiten modernizarnos y acometer y convertirnos en una liga más competitiva».

No convence a todos

«Hay tantas cosas que no convencen a los mismos clubes… Las críticas vienen en otro sentido y fundamentalmente por el presidente del Real Madrid. Los clubes tienen derecho a reformar sus estadios, aunque no sean como el Bernabéu que está precioso, y sus ciudades deportivas y hacerlo de forma organizada para crecer más rápido. No les gustará que crezcan los demás».