Xavi Hernández se ha mostrado pletórico desde que el Barcelona se proclamó campeón de esta Liga Santander hace ya más de una semana. Ha sido desde entonces cuando el técnico del equipo azulgrana ha comenzado a dar pistas en rueda de prensa sobre el equipo de cara a la próxima temporada. No obstante, ha cambiado su discurso repentinamente cuando ha sido preguntado sobre el futuro de Ansu Fati.

Vayamos por partes. El pasado viernes, en la rueda de prensa previa al choque ante la Real Sociedad, Xavi Hernández fue preguntado sobre los cuatro partidos que restaban al equipo y la importancia de los mismos para los jugadores que han tenido menos minutos esta temporada de cara a la siguiente. A los Ansu Fati, Ferran Torres o Eric Garcia les interesaba esta respuesta: «Está bastante decidido todo. Si no es al 99%, es al 100%. Estos cuatro partidos no condicionarán el futuro de ningún jugador. Sólo servirá para dar una buena imagen, para acabar con buenas sensaciones, pero no, no decidiremos sobre estos cuatro partidos».

Con esta afirmación, los jugadores se sentían algo más aliviados al no sentir esa presión añadida por tener que demostrar durante estos cuatro partidos, ahora tres. No obstante, ese discurso ha cambiado y ahora ha dicho todo lo contrario sobre la decisión de tener decidido todo al «99%».

En la rueda de prensa de este mismo lunes en la previa al choque contra el Real Valladolid, Xavi Hernández fue preguntado sobre el futuro de uno de los nombres que seguro copará grandes portadas en el próximo mercado de verano, Ansu Fati: «Estamos planificando. Todavía no hay nada decidido para ningún jugador. Lo único que sabemos es que Busquets no continúa. Veremos qué podemos fichar, qué no podemos fichar. Estamos todos a la expectativa, pendientes del ‘fair play’».

Con esas palabras, Xavi distaba mucho de lo que dijo hace exactamente hace tres días en el mismo lugar, la rueda de prensa de la Ciudad Deportiva del Barcelona. Esas palabras seguro que no dejarán muy tranquilo a Ansu Fati, que está viendo como el club le anima a salir del primer equipo ya sea en calidad de cedido o traspasado con opción a compra.

Momento de rotaciones

Por fortuna, Ansu Fati podría entrar en las rotaciones anunciadas por Xavi Hernández en esta misma rueda de prensa. «Todos están entrenando muy bien, incluso los que están jugando menos. Es el momento de dosificar y dar más oportunidades», ha dicho el técnico. Por ello, el ’10’ podría ver una nueva oportunidad para demostrar que todavía tiene mucho fútbol que ofrecer, especialmente de cara a la próxima temporada donde parece que el club está buscando recibir unos 100 millones de euros para acometer el regreso de Leo Messi.