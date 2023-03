Rajada monumental del padre de Ansu Fati: «Lo que me molesta es que Ansu juegue tan pocos minutos»

Bori Fati, padre de Ansu Fati, realizó una rajada monumental por los pocos minutos que está teniendo su hijo con el Barcelona de Xavi esta temporada. El padre del futbolista azulgrana no entendió esa falta de minutos y afirmó que preferiría que su hijo no hubiese ido al Mundial para lo que pasó.

«Ansu está contento por cómo está trabajando. Lleva ya cuatro años en la élite y eso es lo importante. Físicamente está súper bien, cuando está contento nadie lo para», empezaba afirmando el padre del futbolista culé.

«¿Por qué Xavi no le da bola? Es una buena pregunta. Él tendrá sus razones. Ansu no está disgustado con Xavi, es su ídolo de siempre. Yo estoy enfadado como padre. Lo que me molesta es que Ansu juegue tan pocos minutos. Estamos hablando de Ansu Fati, de un internacional de la selección española y un chico que salió de La Masía. Merecía mucho más. Es el 10 del Barça», continuaba contando un enfadado Bori Fati.

«Ansu no quiere fichar por otro club, pero yo quiero verle triunfando. Yo no voy a ir al campo más, estoy muy enfadado. De aquí a un mes nos vemos con Mendes, seguro. Ahora mismo no valoraría una oferta del Real Madrid», afirmaba el padre de Ansu Fati sobre una posible salida del jugador.

El padre de Ansu Fati realizó una monumental rajada en El Partidazo de Cope y también tuvo tiempo para hablar del Mundial y de Vinicius: «Para lo que pasó en el Mundial, preferiría que Ansu no hubiera ido. Sufrió mucho. Hace dos años todos mataban a Vinicius y ahora qué».