Mendes viaja a Barcelona para decidir el futuro de Ansu Fati

Ansu Fati está más fuera que dentro del Barcelona. En el club azulgrana ven al delantero como una de las posibles salidas este verano para liberar espacio y acometer los fichajes deseados, pero el jugador no quiere marcharse. Es por eso que este martes, Jorge Mendes, ha viajado a la Ciudad Condal para reunirse con la entidad catalana y tratar el futuro de su representado cuya intención es luchar por un puesto en el club de su vida.

El internacional español ha pasado por unos momentos duros en los últimos años como consecuencia de las lesiones, pero asegura sentirse completamente recuperado y listo para intentar ganarse un puesto de titular en la primera plantilla del Barcelona. A día de hoy no cuenta para Xavi, que apenas le ha dado protagonismo en los últimos partidos. Fue titular frente a Elche y Girona aprovechando las ausencias, y de hecho marcó contra los ilicitanos pero su actuación en el derbi fue bastante discreta.

No es ningún secreto que el Barcelona anda escaso de liquidez para acometer fichajes este verano sin saltarse el fair play financiero. Ya no le quedan muchas palancas que activar y le tocará tirar mano de las ventas de jugadores. Uno de los que está en la casilla de salida es Ansu Fati. El jugador todavía tiene buen cartel en algunas ligas como la Premier y creen que podrían llevar a cabo una buena venta, ya que es un futbolista que no cuenta para Xavi y que su rendimiento no está a la altura de lo que se esperaba de él.

La Cadena Cope adelantó la noticia de la visita del conocido agente portugués a Barcelona para tratar el futuro del jugador y Jijantes le ha cazado a su llegada al aeropuerto de Barcelona-El Prat. Mendes ha desvelado ante las cámaras que le esperaban que ha venido para hablar con Ansu y su familia pero no ha dado pistas sobre lo que pasará con el futuro del canterano del Barça: «Vengo a hablar con la familia. Ansu es un gran jugador y ha demostrado su valor en el Barça antes de la lesión. Es un fenómeno. Y ahora vamos a ver que va a pasar».