Los números dan la espalda a Ansu Fati: su rendimiento también en caída

La reciente rajada de Bori Fati, el padre de Ansu Fati, sobre los minutos que estaba teniendo su hijo esta temporada en el Barcelona pueden provocar un antes y un después en el futuro del delantero en el Camp Nou. Es cierto que el canterano está teniendo un papel muy secundario, residual en algunos partidos en los que apenas estuvo un cuarto de hora sobre el césped. Pero es que el rendimiento del jugador, desde que se recuperó de su lesión, ha estado muy por debajo del Ansu Fati que deslumbró cuando apareció en escena.

Ya no es sólo que el futbolista haya pasado de los 80 millones en los que estuvo tasado, a los 35 kilos actuales que marca su cotización en el portal especializado Transfermarkt, sino que los números del jugador también están en caída libre. La aportación de Ansu está muy por debajo de lo esperado. En el club se le otorgó el dorsal 10 que dejaba Leo Messi porque se creía en él, en su potencial y en lo que demostró antes de su tortuosa lesión que le mantuvo en el dique seco año y medio. Pero el canterano no ha respondido.

«¿Por qué Xavi no le da bola? Es una buena pregunta. Él tendrá sus razones. Ansu no está disgustado con Xavi, es su ídolo de siempre. Yo estoy enfadado como padre. Lo que me molesta es que Ansu juegue tan pocos minutos. Estamos hablando de Ansu Fati, de un internacional de la selección española y un chico que salió de La Masía. Merecía mucho más. Es el 10 del Barça», decía Bori Fati recientemente sobre la situación de su hijo, en una rajada tan inesperada como desesperada por la falta de minutos, con tintes de ultimátum: «Ansu no quiere fichar por otro club, pero yo quiero verle triunfando. Yo no voy a ir al campo más, estoy muy enfadado. De aquí a un mes nos vemos con Mendes, seguro. Si sigue esto así yo me voy a Sevilla. Ahora mismo no valoraría una oferta del Real Madrid».

Y es que Ansu Fati lleva en lo que va de temporada tan sólo 1.338 minutos de juego disputados. Sí es cierto que ha tenido minutos en prácticamente todos los partidos de lo que va de temporada, saltó al césped en 38 ocasiones, por lo que sólo se ha perdido dos partidos, uno ante el Villarreal que lo vio desde el banquillo y otro por lesión, tras un golpe en la rodilla.

Pero entonces, ¿de dónde surgen las críticas del padre del jugador? De esos 38 partidos, Ansu sólo ha disputado 11 como titular, nueve en Liga y dos en Champions League, el resto, 27 de ellos, los jugó saltando desde el banquillo. Ese simple gesto de ser siempre un relevo es lo que está llevando a la crítica y a replantearse su futuro al jugador.

Ansu sólo ha disputado el 38% de los minutos en los que estuvo disponible para Xavi Hernández y se sitúa en la decimoctava posición en cuanto a minutos jugados de la primera plantilla del Barcelona este curso. Kessié, Marcos Alonso o Sergi Roberto han jugado más que él, también su competencia en los costados, Ferran Torres. Es el último delantero en cuanto a minutos y está en dígitos similares a los de Eric García (1.287 minutos).

Y es que el rendimiento de Ansu Fati cuando se le ha dado la titularidad tampoco ha sido el esperado. Tuvo esa opción en Champions League ante el Viktoria Plzen por partida doble, pero no logró aportar ni goles ni asistencias pese al 5-1 y el 2-4 favorables a los culés. En Liga ha sido titular ante el Mallorca (una asistencia), Villarreal (un gol), Valencia, Espanyol, Atlético de Madrid, Getafe, Girona, Cádiz y de nuevo Valencia. De hecho, Ansu Fati lleva sin ver puerta o aportar asistencias desde enero, en los partidos de Copa del Rey ante el Intercity y el Ceuta, donde logró un tanto en cada partido. En Liga lleva sin mojar desde octubre ante el Villarreal…