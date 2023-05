Xavi Hernández compareció en rueda de prensa ante los medios de comunicación en la previa del partido de la jornada 36 de la Liga ante el Valladolid. El conjunto azulgrana jugará este martes a las 22:00 horas de la noche en el Estadio José Zorrilla en la que será la última jornada que no será unificada. El técnico español entró a valorar la actualidad del equipo tras la derrota ante la Real Sociedad el pasado sábado en el Spotify Camp Nou.

Valladolid

«El que tiene más necesidades, urgencias, se lleva el resultado. El Espanyol se está jugando la vida y gana en el campo del Rayo. A nosotros nos pasó con la Real. Vamos a hacer un gran partido, que no quede ninguna duda. Queremos acabar con buenas sensaciones».

Racismo

«En general, por desgracia, siempre ha habido casos de racismo. Que en 2023 pasen estas cosas es lamentable. Quiero condenar. Aquí no hay escudos. El Valencia está tratando identificar a estas personas. Tenemos que erradicar de una vez por todas el racismo».

Koundé

«Koundé lo ha jugado todo. Llega un momento que el cuerpo dice basta. Es fatiga muscular. Sólo eso».

Qué mejorar

«En competiciones de eliminatorias nos está costando, a excepción de la Supercopa. Queremos ganar todos los títulos a partir de la próxima temporada. Ya estamos planificando. A ver dónde podemos llegar en aspecto de fichajes, porque aún nos pesa el aspecto financiero. Estaremos fuera de nuestro estadio, en Montjuic. Necesitamos que la gente esté con nosotros».

Fichajes

«El lateral derecho no es la prioridad número uno. Se nos va Busi y es una evidencia que necesitamos un pivote defensivo de mucho nivel para la próxima temporada. Se nos va un futbolista capital. El capitán. Un futbolista muy diferencial. Cuanto más nos reforcemos seremos más competitivos».

Parar los partidos

«Sí, se deben parar los partidos. Es el único deporte donde se acepta el insulto. Estoy en el banquillo y me llaman hijo de tal. No veo ningún panadero, obrero o periodista que le insulten. Es el momento de parar esto. Es un mensaje para el presidente de la Liga o la Federación. A ningún maestro lo insultan o a ningún obrero. Vete a insultar a un obrero y verás que te pasa, te va a caer un ladrillo en la cabeza. No tengo por qué aguantar en mi horario laboral insultos y desfachateces de todo tipo. Siempre lo he pensado y ahora que soy entrenador del Barça y tengo más poder mediático aprovecho para decirlo».

Atajar racismo

«No me toca decidir. Hay que reunirnos y ponernos duros. Es un tema educacional. No se va a un estadio de fútbol a insultar. Yo no voy a ver una obra de teatro y si no me gusta, me voy».

Ansu Fati

«Estamos planificando. Todavía no hay nada decidido para ningún jugador. Veremos qué podemos fichar, qué no podemos fichar. Estamos todos a la expectativa, pendientes del ‘fair play’».

Racismo en España

«No hay que llegar a ese punto, pero ha habido actos de racismo. Hay que condenar eso y educar a la gente. Estamos en un entorno donde nos insultan y nos dicen de todo. Es muy difícil no rebotarse. No tenemos un entorno con educación en el mundo del fútbol».

Kimmich

«Se enfadó el director deportivo de la Real Sociedad, pero si me preguntáis. No quiero desestabilizar a ningún equipo. Kimmich es un futbolista espectacular, de los mejores en su posición».

Episodio de Eto’o

«No estuve en aquel partido de La Romareda porque estaba lesionado. Hay que parar el partido. Hay que frenarlo. Me da igual el escudo, que sea Vinícius o Eto’o. Es muy desagradable. No lo veo en ningún otro deporte. Ni en el tenis ni en el baloncesto ni en el golf. Parar el partido y nos vamos para casa».

Vinicius

Rotaciones

«Pablo Torre seguro tendrá minutos. Todos están entrenando muy bien, incluso los que están jugando menos. Es el momento de dosificar y dar más oportunidades».

Partido de Valladolid

«Queremos ganar. El otro día no nos gustó perder contra la Real Sociedad».

Messi

«Está en el aire. Depende de muchas cosas. Poco más puedo decir. Es un futbolista espectacular. Es una persona que tengo una gran amistad con él. Veremos si se puede dar. Depende también de la intención que tenga Leo».

Inscripciones

«Está Mateu trabajando. Nos está informando del día a día. Esperemos que sea lo más rápido posible para la planificación».

Nico González

«Nico está a un gran nivel. Está creciendo. La lástima es que se ha lesionado. Depende de la planificación. Está cedido y deberá volver. Veremos qué decidimos».

Liderazgo

«No es un tema que me preocupe. Liderazgo hay de muchos tipos. Ter Stegen es un gran líder. Araujo, Koundé… Gavi, Pedri, Lewandowski… Hay muchos futbolistas que tienen esa capacidad».

Deco

«Con Deco tengo relación de amistad. No la hemos perdido nunca. De momento no hay nada oficial. Me parece una persona formidable».

Ter Stegen

«La destensión de haber perdido el objetivo principal. Tenemos objetivos. Me gustaría que Robert sea Pichichi, que Marc sea Zamora. Esperemos conseguirlo».