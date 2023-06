Joao Félix acepta otra cesión con tal de no volver con Simeone

Joao Félix no está dispuesto a regresar a la disciplina del Atlético mientras Simeone sea el entrenador. Por eso está dispuesto a aceptar una nueva cesión si no hay ofertas por él con tal de no volver a ver al Cholo. El jugador portugués volverá a la disciplina colchonera tras un periplo poco exitoso en el Chelsea.

«El que fue el segundo o tercer jugador más caro del fútbol español no quiere volver al Atlético. En el Chelsea le han dicho que vuelva por donde vino, pero el chaval ha dicho que no quiere volver a Madrid mientras este Simeone. Considera que paró su carrera. El Cholo lo que dice es que es un jugador poco más maduro y que debe tener más ambición, amor propio y trabajar más. Tiene ofertas, una del Arsenal y del United. Ha dejado bien claro que no quiere volver a Madrid bajo ningún concepto. Que le cedan donde sea, pero que no quiere trabajar con el Cholo», dijo Eduardo Inda en su sección semanal de El Chiringuito de Jugones.

La convivencia entre Simeone y Joao Félix es imposible y en el Atlético lo saben mejor que nadie. Todo explotó antes del Mundial de Qatar y los responsables del club rojiblanco pusieron al portugués en el mercado. Buscaban un traspaso pero tuvieron que conformarse con una cesión al Chelsea con el objetivo de venderlo a final de temporada.

Sin embargo, el bajo rendimiento de Joao Félix tanto en la Premier como en la Champions y la llegada de Mauricio Pochettino al banquillo de Stamford Bridge provocaron que el Chelsea devolviera al portugués al Atlético por la vía rápida.

Un marrón con Joao Félix

Ahora el problema lo tienen en el Metropolitano porque Jorge Mendes ha intentado sin éxito colocar a Joao Félix tanto en el City como en el Arsenal. No ha sido un “no” rotundo pero sí unas pegas que indican que el jugador no interesa demasiado.

En su día Mendes también tocó a la puerta del PSG, que con Luis Enrique emprende ahora un nuevo rumbo. Para el Atlético la salida de Joao Félix es sin duda estratégica no solo por ahorrar masa salarial, sino también por intentar sacar un buen traspaso por un jugador al que ya se le da por caso perdido en la cúpula del Atlético.