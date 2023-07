El sueño del «menino» se quedará en eso, en un sueño. El Barça ve «imposible» el fichaje de Joao, y no sólo por cuestiones económicas. Joan Laporta es un defensor ciego del portugués, pero su opinión no es compartida en el club azulgrana, donde se tienen serias dudas de que el jugador pueda dar un buen resultado. Hay otras prioridades para el campeón de Liga y Joao no está entre ellas.

El coste de la ficha del jugador, además del precio de la cesión, porque por supuesto el Atlético no lo dejará gratis, suponen a día de hoy una barrera infranqueable para un Barcelona que necesita mucha liquidez para inscribir a los nuevos fichajes en la Liga. Además, está por ver dónde jugaría en el sistema de Xavi Hernández, en el que un futbolista como Joao tiene difícil ubicación por su anarquía y por su escaso sacrificio defensivo.

En definitiva, que todo hace indicar que el órdago lanzado ayer por el jugador, en clara complicidad con Jorge Mendes, no sólo no va a surtir el efecto deseado, sino que va a provocar además una situación de absoluto rechazo en el Atlético, donde han sentado muy mal las inesperadas declaraciones del futbolista. Si Joao tenía ya de por sí muy pocas posibilidades de quedarse en el equipo, ahora parece que la puerta se le ha cerrado a cal y canto.

El problema con Joao, de hecho, pasa ahora a agravarse sensiblemente. Todos los intentos de Mendes de colocarle en clubes importantes han fracasado y los pocos que están dispuestos a confiar en el futbolista, como el Aston Villa, no han recibido la aprobación del portugués, que sigue creyendo que su nivel es top, algo que está muy lejos de la realidad, tal y como se demostró en su etapa en el Chelsea.

100 millones o cesión con salario

El Atlético sigue pidiendo 100 millones por él o, en su defecto, una cesión que desde luego cubra tanto el salario del jugador como la amortización anual que hay que pagar por su fichaje, y que supera los 15 millones de euros. En este escenario todo son sombras para Joao…y para el Atlético, al que la presencia del futbolista en la plantilla -con su coste, por supuesto- condiciona para llevar a cabo operaciones de mayor envergadura.