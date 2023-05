Otro como Simeone. Pocchettino le da puerta a Joao, con el que no cuenta para la próxima temporada, tal como le ha comunicado al Chelsea y éste se lo ha trasladado al Atlético, que se encuentra con un problemón porque toda la planificación de fichajes depende de lo que suceda con el portugués. El Newcastle, nuevo equipo de Champions, podría ser su destino, pero ni de lejos por los 100 millones que se pedían por él.

Joao sigue acumulando noticias negativas. Se manifestó muy feliz en Inglaterra y no dudó en expresar su deseo de continuar en el Chelsea pese a que el equipo londinense no disputará Liga de Campeones la próxima temporada, pero el nuevo entrenador de los blues, Mauricio Pocchettino, lo ha devuelto bruscamente a la realidad y le ha dejado claro que no cuenta con él. Su bagaje en la Premier, de 16 partidos y cuatro goles marcados, no ha sido suficiente. Joao tendrá que buscar otro club que le quiera.

Jorge Mendes ya ha movido sus tentáculos en el entorno del Newcastle, que ha anunciado muchos fichajes para su regreso a la Champions. Una cesión con opción de compra obligatoria a final de temporada sería la opción que se barajaría para intentar relanzar la carrera de un jugador que ha sido un negocio nefasto para el Atlético en todos los sentidos.

El problema es que si no le quiere el Newcastle no quedará otra que acogerle de vuelta en el Metropolitano, donde de nuevo se encontrará con Simeone, pero ahora en una situación de clara desventaja para el jugador, porque desde que separaron sus caminos el futbolista y el entrenador la diferencia de resultados y de rendimiento ha sido brutal. A Joao se le ha acabado todo el crédito, aunque también es cierto que no sería la primera vez que Simeone resucita a un muerto. El caso de Saúl es el más cercano.

A todo esto, el Atlético contaba con el dinero del traspaso de Joao para financiar sus fichajes de este verano. Si no puede ingresar los 100 millones previstos y, en el mejor de los casos, se tiene que conformar con lo que le llegue de una cesión, está claro que condicionará los recursos que se le otorguen a Andrea Berta para moverse en el mercado. Por suerte el club ingresará dentro de poco los 50 millones de euros de la compra obligatoria del Wolverhampton por Mattheus Cunha.