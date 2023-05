Lando Norris rompe su silencio tras ser cazado con Magui Corceiro, novia de Joao Félix

Lando Norris ha roto su silencio después de que en los días antes al GP de Mónaco de Fórmula 1 fuera cazado por las calles del Principado con Magui Corceiro, la novia de Joao Félix. El pilto de McLaren dejó claro que no intentó ocultar nada y que puede hacer lo que quiera.

«No he intentado ocultar nada cuando he salido a un restaurante. Tú puedes hacer lo que quieras. Sé que se hacen muchas especulaciones solo porque me ven con alguien, lo que me parece divertidísimo. Si quisiera ocultar algo creo que podría hacerlo bien, pero no intento ocultar nada», afirmó el piloto de McLaren sobre las fotos en un restaurante compartiendo velada con la novia del futbolista del Atlético cedido al Chelsea.

Lando Norris también quiso dejar claro que: «A fin de cuentas, si quisiera que mi vida fuera más privada diría que sí (es más difícil evitar el escrutinio público), pero no quiero quedarme todo el día en mi casa y sentarme delante de un ordenador».

«Parece que hoy en día no puedo tener amigas, no puedo ser visto con alguien sin estar de alguna manera en una relación», afirmó el piloto sobre una noticia que ha dado la vuelta al mundo en los últimos días.