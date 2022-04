A Fernando Alonso le crecen los enanos tras su mal inicio de temporada, marcado por las averías y las decisiones poco acertadas en su equipo. Después de su mal resultado en el Gran Premio de Australia, donde finalizó en última posición tras la fallida estrategia de Alpine, Lando Norris dudó en mofarse de su antiguo compañero de equipo en McLaren. El británico lo hizo durante una comparecencia televisiva posterior a la carrera en Melbourne que compartió con Oscar Piastri, el piloto reserva de Alpine, y Alex Albon.

La presentadora le preguntó a Piastri, el suplente de Fernando Alonso y Esteban Ocon en la escudería francesa, si aspira a tener el privilegio de competir contra Norris y Albon algún día en la Fórmula 1. El australiano contestó a la pregunta con prudencia y Norris dio una réplica muy poco elegante con Fernando Alonso.

Oscar Piastri: Todavía no he corrido contra ellos, espero que sea pronto.

Lando Norris: Aún no, pero después del día que ha tenido Fernando hoy…

Alex Albon: ¿Ha tenido un día malo?

Después de la intervención del piloto de Williams, Norris le explicó a Albon cómo fue la estrategia estéril de Alpine, ya que Fernando Alonso, que partía en la décima posición tras sufrir un accidente en la sesión de calificación, realizó dos paradas durante la carrera y acabó condenado al último puesto de la prueba. La presentadora optó por cortar su intervención.

Fernando Alonso y Lando Norris fueron compañeros de equipo en 2018, cuando el español era uno de los pilotos titulares de McLaren y el inglés, el reserva de la escudería. Un año más tarde, Alonso decidió abandonar la Fórmula 1, cansado de no contar con un coche competitivo, y Norris ocupó su vacante para acabar convirtiéndose en compañero de otro piloto español, Carlos Sainz, con el que siempre mantuvo muy buena sintonía.

