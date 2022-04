Fernando Alonso vio venir el desastre del Gran Premio de Australia. Iba cuarto en carrera cuando un safety-car entró en la pista tras un accidente de Sebastian Vettel. Parecía el momento adecuado para que el piloto asturiano pudiese cambiar sus neumáticos duros usados durante 24 vueltas sin apenas perder tiempo cuando una conversación con el estratega de su equipo hundió su carrera.

El diálogo entre el bicampeón del mundo y el ingeniero de Alpine fue de lo más tenso:

Ingeniero de Alpine: Ok, safety car, permanece fuera (no entres a boxes)

Fernando Alonso: ¿Estás seguro, compañero? No lo sé

Ingeniero de Alpine: Negativo, quédate fuera

Fernando Alonso: Vale, entonces supongo que este es el final de nuestra carrera

Ingeniero de Alpine: Queda todavía mucha carrera, habrá más oportunidades de parar

El español detendría su monoplaza en la vuelta 40 tras perder dos posiciones en la reanudación de la carrera con Hamilton y Pérez. Alpine hizo una parada rápida, pero Fernando Alonso cayó en zona de tráfico máximo retornando a la carrera en la decimotercera posición.

Las ruedas del bicampeón del mundo se fundieron en la zona de tráfico y Fernando Alonso tuvo incluso que volver a entrar a boxes por segunda vez. El asturiano vuelve a tener motivos para estar decepcionado con un equipo Alpine que no estuvo a la altura de las circunstancias y eso que su propio piloto les avisó que la decisión era la equivocada leyendo mejor que ellos la carrera desde el coche.

«Te quedas sin palabras. Estábamos haciendo una buena carrera, otra vez. Nuestras predicciones eran entre sexto y séptimo y salió el safety-car que reagrupó a todo el mundo. No podíamos parar para cambiar porque era muy pronto. Luego hubo otro y tuvimos que parar sí o sí, pero era demasiado pronto y al final fuera de los puntos», dijo el español, quien públicamente no quiso echar la culpa a Alpine. La radio, sin embargo, no deja lugar a dudas sobre lo que piensa.